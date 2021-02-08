食環署助理小販管理主任在尖沙嘴Donki選購性玩具時，將一個震動器放進外套袋內，並在袋內拆開包裝，以紙巾包裹包裝棄置，全程被店舖便衣保安員目擊。他被控一項盜竊罪，今在九龍城裁判法院提堂，控方同意以簽保守行為方式處理，被告獲准自簽1,000元，守行為一年。

被告李炬德今（30歲）穿西裝及打呔應訊，散庭後變裝換上便服離開法院。控罪指他去年12月22日在尖沙嘴美麗華廣場二期地庫的激安殿堂內，偷竊一部價值約380元的Tenga牌震動器。

案情指當晚近9時，便衣保安員看見被告在店內形迹可疑，開始監視，看見被告由貨架拿了震動器，放入連帽外套前方的衫袋。保安看見被告在袋內拆開震動器的紙盒包裝，未付款下離開，並用紙巾包着包裝盒棄置，保安追截被告及報警。被告被捕，警誡下稱一時貪心，震動器是作自用。

【案件編號：KCCC415/21】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！