在BNO漸釀成風暴的逆向氣候中，有一家英國私立學校逆風而上，推出照顧香港BNO子弟的暖心教育套餐。

當然，如果你還有資格領到BNO，你已經最少23歲。這個年齡不會去英國讀中學，我指的是BNO父母的子女。

St Bees寄宿中學在詳細研究過英國外交部給予香港BNO的居住Package之後，審慎考慮，配合香港中學課程，提供最大的銜接，務求在課程、教學環境、社會融合方面，都做到三連貫。

St Bees推出Pre A-level的一年IGCSE課程，為BNO的香港子女第二年開讀A-level而軟着陸。換言之，當你讀到Form4，今年2、3月，當你的父母開始填BNO的居英簽証申請，你可以準備9月進入St Bees讀一年的IGCSE課程。Given香港中學頭4年的填鴨式教育，你會覺得一年的IGCSE大部份項目如數理化，都手到拿來。當然，如果你想讀文科，我會勸你不要浪費2月至暑假這半年，參考IGCSE的歷史和英國語文文學的課程大網，在香港Online找書本自修，或繼續在香港上課，但悄悄補讀一下那邊課程的內容。

一切不會有太大的困難，Only if you are serious。許多BNO家長擔心，去到英國之後，很難找當地的政府學校。

確實，質素較好的政府學校學額也很有限，很難在一兩年內接收可能多達為數三兩萬的香港學生。

有見及此，St Bees 為香港BNO下一代度身訂造的銜接教育，令BNO仔女9月去到英國，就可以相對從容地開讀一年的IGCSE O-level。好處是明年暑假，你會儲齊十科IGCSE，而且Hopefully，大部份都有A或A* （今日的789分）。那樣2022年升讀A-level就更有信心，甚至可考入免費但高水準的文法學校。

雖然BNO持有人子女可以免費入讀公立學校，但將來升讀大學的英語要求沒有其他捷徑，St Bees 非常窩心提供免費EAL補習課程。

這家學校還會對勤勞的學生提供獎學金，指名申請人必定要是由BNO簽證入境，可以由一年的IGCSE，亦即A-level開始，名額三個，不要辜負校方的誠意。

2月20日，St Bees的校長和教育人員會來香港會見家長。不要擔心，不必向他們申訴BNO政治處境的冤情，他們一切都明白。不必與英國人講政治，他們是專業人士，只關注怎樣把你的子女教好。

除了St Bees，還有20家寄宿學校，視乎香港疫情，或會來到香港，或在那一天Online Interview。

日子非常艱難，有如太平洋戰爭，香港在這邊浴血奮戰，英國在那邊也像遭到德國空軍的空襲。我對英國教育界朋友說：患難見親情，沒有Covid-19，顯不出英國各界人士，由外交部到寄宿學校，對香港人的關愛，伸出手來拉一把。

學校叫做St Bees也有喻意：蜜蜂在春天勤奮工作與花叢之間，早起的蜜蜂也有豐富的花蜜。兒童都是鮮花，只待潛質是否得到足夠的發掘。

天氣日漸暖和，我聽到蜜蜂叫的嗡嗡聲由遠而近，春天來了。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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