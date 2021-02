在BNO漸釀成風暴的逆向氣候中,有一家英國私立學校逆風而上,推出照顧香港BNO子弟的暖心教育套餐。

當然,如果你還有資格領到BNO,你已經最少23歲。這個年齡不會去英國讀中學,我指的是BNO父母的子女。

St Bees寄宿中學在詳細研究過英國外交部給予香港BNO的居住Package之後,審慎考慮,配合香港中學課程,提供最大的銜接,務求在課程、教學環境、社會融合方面,都做到三連貫。

St Bees推出Pre A-level的一年IGCSE課程,為BNO的香港子女第二年開讀A-level而軟着陸。換言之,當你讀到Form4,今年2、3月,當你的父母開始填BNO的居英簽証申請,你可以準備9月進入St Bees讀一年的IGCSE課程。Given香港中學頭4年的填鴨式教育,你會覺得一年的IGCSE大部份項目如數理化,都手到拿來。當然,如果你想讀文科,我會勸你不要浪費2月至暑假這半年,參考IGCSE的歷史和英國語文文學的課程大網,在香港Online找書本自修,或繼續在香港上課,但悄悄補讀一下那邊課程的內容。

一切不會有太大的困難,Only if you are serious。許多BNO家長擔心,去到英國之後,很難找當地的政府學校。

確實,質素較好的政府學校學額也很有限,很難在一兩年內接收可能多達為數三兩萬的香港學生。

有見及此,St Bees 為香港BNO下一代度身訂造的銜接教育,令BNO仔女9月去到英國,就可以相對從容地開讀一年的IGCSE O-level。好處是明年暑假,你會儲齊十科IGCSE,而且Hopefully,大部份都有A或A* (今日的789分)。那樣2022年升讀A-level就更有信心,甚至可考入免費但高水準的文法學校。

雖然BNO持有人子女可以免費入讀公立學校,但將來升讀大學的英語要求沒有其他捷徑,St Bees 非常窩心提供免費EAL補習課程。

這家學校還會對勤勞的學生提供獎學金,指名申請人必定要是由BNO簽證入境,可以由一年的IGCSE,亦即A-level開始,名額三個,不要辜負校方的誠意。

2月20日,St Bees的校長和教育人員會來香港會見家長。不要擔心,不必向他們申訴BNO政治處境的冤情,他們一切都明白。不必與英國人講政治,他們是專業人士,只關注怎樣把你的子女教好。

除了St Bees,還有20家寄宿學校,視乎香港疫情,或會來到香港,或在那一天Online Interview。

日子非常艱難,有如太平洋戰爭,香港在這邊浴血奮戰,英國在那邊也像遭到德國空軍的空襲。我對英國教育界朋友說:患難見親情,沒有Covid-19,顯不出英國各界人士,由外交部到寄宿學校,對香港人的關愛,伸出手來拉一把。

學校叫做St Bees也有喻意:蜜蜂在春天勤奮工作與花叢之間,早起的蜜蜂也有豐富的花蜜。兒童都是鮮花,只待潛質是否得到足夠的發掘。

天氣日漸暖和,我聽到蜜蜂叫的嗡嗡聲由遠而近,春天來了。

作者陳思銘,九歲負笈英國,十四年後畢業歸來;如今身在港,心也在港,但思想始終停留在彼邦。

