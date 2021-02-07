【本報訊】香港政局不穩，港人舉家移民步伐加快，國際學校現退學潮，連帶二手學校債券及本金劵大劈價。本報以顧客身份向多間會籍投資公司查詢，發現連過往高官子女及富二代「爭崩頭」入讀的漢基國際學校，因不少家長急移民，令其二手債券由市價1,200萬元，劈價逾一半至500萬元已有交易；弘立書院債券價格亦由高峯期約800萬元，回落至480萬元，跌價約四成。教協副會長葉建源分析，本港政治及經濟因素欠佳，令外國人才不欲再將子女送港求學，國際學校學位供求將進一步下降。

在香港就讀貴價國際學校乃地位象徵，具有相當財力的家長不惜高價購買由國際學校發行、可供持有人換取入學提名權的學校債券或本金券，以增加子女獲取錄機會。過往長和系資深顧問李嘉誠孫女李燕寧、劉鑾雄長子劉鳴煒入讀的漢基國際學校，多年來因轉讓名額罕有，且債券設有限期等緣故，令其二手債券格價一直有升無跌，企硬維持1,200萬元以上水平。

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投資顧問：少六成人問價

惟記者日前以顧客身份向多間會籍投資公司查詢，其中一間主理國際學校債券轉讓的公司職員張小姐指，漢基過往在市場上，由一年最多只會有一至兩張債券轉讓，至今年短短一個月間，學生突然因中途退學移民，已至少有四張公司提名權債券放出，情況十分反常。

「最平一張只需要500萬元，全家移民急住走劈價一半，咁多年嚟真係冇見過咁低價，真係手快有手慢無。」而市場上其餘數張放出的漢基二手公司提名權債券，叫價則介乎650萬元至900萬元，下跌幅度約為兩成五至四成六，相關債券有效期至2022年至2024年不等。

另一家弘立書院的本金券價格更由2016年高峯期的炒價800萬元，回落至現時480萬元左右，下跌四成。同時，市場上二手價格更較最近一次發行的面值650萬元本金券低水兩成六。

會籍投資公司負責人陳先生表示，由於香港政治環境轉差，令不少本港家庭選擇退學移民；持外國護照的內地富豪家長，亦寧願將子女送往外國學校讀書。「𠵱家打嚟問價嘅本港同內地家長，較四、五年前政治環境好啲嗰時，少咗大約六成，供過於求，債券價格亦因此大幅回落」。

另外，被譽為「貴族學府」的哈羅香港國際學校，二手市場價過往最高曾一度叫價600萬元，現時則介乎於300萬至330萬元，跌幅為四成五至五成。滬江維多利亞學校債券價格則較為平穩，一直維持在350萬元至400萬元水平。

政局疫情夾擊 外籍家庭撤離

教協副會長、教育界前議員葉建源指出，國際學校二手債券市場價格下跌，主要原因在於本港政治環境轉差，即使部份跨國公司將員工派駐香港，員工亦未必會舉家來港生活。本港去年爆發武肺疫情期間，亦有一部份外籍家庭避免學童因停課影響學業，而將他們遷回原居地。

「雖然之後全世界都爆發疫症，但好多時外國學生走咗之後，就唔再搬返嚟香港。」葉建源又推斷，環球經濟轉差，亦令家長不再豪花數百萬將子女送到國際學校讀書。國際學校收生減少的情況，或在未來兩、三年持續。

有在本港做生意的中產家長表示，眼見香港中、小學的教材不斷被扭曲，已計劃將其就讀幼稚園初班的女兒轉到國際學校讀書，「勁驚公立學校呀，𠵱家教育立立亂，所以會轉個女去國際學校，我覺得國際學校唔使俾政府控制得太多，麻煩到下一代讀書」。不過他指未有考慮購買債券一途徑，「減價後對中產又未到富豪級嘅人會吸引，不過我哋又唔係勁有錢，所以會憑實力考入去唔使買債券個啲學校」。