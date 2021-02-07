國安惡法生效後，眾多抗爭者和政治人物選擇流亡，早前赴日修讀博士的前立法會議員區諾軒則在上月初返港，以便完成社會服務令，同日卻被政權以組織及策劃民主派初選涉違反「港版國安法」的顛覆國家政權罪拘捕。區諾軒接受《蘋果》專訪時重申「唔返嚟唔係我嘅選擇」，認為作為初選的協辦者，有責任保護身邊的同伴，若然有任何機會令政權對其他參與者從輕處理，「我都願意做」。

記者 陳嘉裕

政權對區諾軒的打壓接連不絕。2018年時任南區區議員的他以周庭Plan B身份在立法會港島區補選勝出，因為一宗選舉呈請，一年9個月後被DQ。區卸任後仍被清算，年廿九（10日）就到警署就《國安法》被捕續保；年初五（16日）要就前年8.18組織／明知而參與未經批准集結認罪求情，以及3月底律政司就其大聲公襲警案作出上訴，早前已稱對隨時被關柙感覺「我不OK」的區直言：「每一個關口都不能否定有被入獄嘅可能。」政權的壓迫下近兩年，生存意志被不斷磨蝕，惟望見自己珍重的香港才有堅持下去的力量。

區諾軒去年底報讀了東京大學公共政策博士，疫情影響令其社會服務令延期，令他有離港赴日讀書的機會。問他有否曾經想過一走了之？區說，離開香港從來不是自己的選擇，即使赴日進修，目的都是在學術研究、改善政策上貢獻香港，「我希望大家明白，一個人離唔離開，唔係一個人嘅事，要考慮周邊嘅人，要考慮點樣去負責任」，擔心選擇流亡會出現「我唔想見到嘅結果」，身邊的人會受到牽連。對他而言，留低是愛也是責任，他笑說：「因為我真係好愛香港，咁講係咪好老土？」

「因為我真係好愛香港，咁講係咪好老土？」

「點先可以令件事唔向最壞方面發展？」，這是區諾軒回港一個月以來心頭一直縈繞的問題，他希望盡力與多方周旋，避免更多人作出無必要犧牲：「正正我係（要）返嚟，如果我返到嚟，做到任何事情，保存到大家，我都願意做。」他未有透露具體行動，重申政權若要他本人在政治主張上「屈就」，以換取初選參加者的安全，即使結果令他無法再在本地政治發展，他都願意作出嘗試和犧牲。

對於民主派未來的空間，區直認本地政治難言有希望，「政治路線已經講唔上，起碼大家好好地生存，保存到自己，保護好身邊嘅人」，若然有民主派要繼續走入議會，也必定是委曲求存。但他希望大家能在高壓下仍堅守信念，引用南韓在光州事件後仍有市民傳揚真相、台灣戒嚴時期民主派在地方議會參政的例子，寄語：「如果嗰件事係值得繼續行落去，哪怕俾人講到點都好，點解唔繼續落去？」他相信今日所守住和保存的陣地，將會是他繼續努力的基礎。

準備好「入獄」書單 冀有機會在母校中大教書

提到個人發展，區諾軒相信短期內難以繼續學業，學術之路夢碎，短期內正準備書單及學術期刊，若然不幸入獄都可以持續學習，長遠則希望有生之年能夠在孕育自己的中文大學教書。他又指，在文革時入獄長達十年的經濟學家楊小凱的經驗予他牢獄生涯的啟發：「有一息尚存，我都希望用學問貢獻呢個地方，以至整個民主運動。」

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