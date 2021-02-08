一名居住於油麻地劏房、懷孕26周的32歲孕婦涉隱暪同往家人為上月底的確診者，直至上周三（3日）因身體不適，往廣華醫院求診終揭發事件。《蘋果》中午來到孕婦所居住的大廈，大廈多個樓層為劏房，有住戶將垃圾直接棄置於門外，部份樓層放置床褥等雜物。有住戶坦言，大廈多劏房單位，慨嘆衞生情況令人擔憂，「有啲人返屋企將啲（用過）口罩丟喺樓梯」。

《蘋果》中午來到孕婦所居住、於新填地街的大廈，大廈樓高8層，一梯兩伙，部份樓層屬於劏房單位。記者巡視各樓層及天台，發現部份樓層有床褥、煙頭等雜物，更有食物外賣等垃圾棄置於單位門外。在後樓梯位置，則有住戶晾衫、擺放雜物，更有人放置老鼠籠，料有老鼠經常岀沒。

大廈的1樓位置為九龍中醫師公會的會址，其門外貼有通告，受肺炎影響，已暫停開放。該會址的大門鐵閘更貼有屋宇署於上周三（3日）發岀的通知書，列明其排水渠欠妥當及不衞生，下令該單位的業主需在下月3日前修葺或更換所有破損的廢水管。記者亦曾到大廈的後巷視察，大廈後門擺放磚頭，後巷亦堆積紙皮等雜物，有樓層的喉管的接駁位置疑有改動。

住戶斥涉事孕婦有責任：家人確診仲要匿喺度

一家四口、居住5樓單位的何小姐表示，大廈前年完成大維修，相信喉管問題應不大，惟大廈內的衞生情況較差，隨處見到雜物、垃圾，「有啲人返屋企就將啲（用過）口罩丟喺後樓梯」。她指岀，大廈多個樓層屬劏房單位，不少人為尼泊爾、巴基斯坦等少數族裔人士，「住咩人我哋都唔知，個個關門閉戶，成日搬岀搬入」。她批評，孕婦隱瞞同住家人確診，「呢個係大肚婆責仼，明知（家人）確診，仲要匿埋喺度」。她提到，現時只好加緊注意家居及個人衞生，「擔心唔到咁多」。

大廈住戶、尼泊爾人Rai表示，知道大廈有人確診，惟不認識該名涉事孕婦，亦不知其所住的劏房單位。他表示，已居住該大廈10年認為，大廈衞生情況尚可，自己亦會，不太擔心會受感染。

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