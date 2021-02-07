本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情繼續反覆，至昨日（7日）新增27宗個案，當中24宗屬本地感染，6宗源頭未明，另有約20宗初步確診個案。

昨日公佈的個案中，一名居於油麻地新填地街159號的非本地孕婦，其同住人士確診後，未有返回住所，而其同住人亦隱瞞孕婦身份以避過進入隔離營檢疫。至2月3日孕婦出現不適，並於2月5日到廣華醫院求醫後確診。衞生署表示，會考慮對相關人士作出追究。

另外，昨日再有多幢大廈納入強制檢測。而紅磡長樂大廈、鰂魚涌惠利大廈及旺角海富苑海裕閣被封區強檢。

有源頭不明個案而被納入強制檢測：

●元朗翠韻華庭2座

●觀塘安泰邨明泰樓

●東涌逸東邨平逸樓

●青衣長康邨康祥樓

●大埔寶馬山第3座

●大埔太和邨愛和樓

有相關個案而須強制檢測：

●元朗洪水橋偉景園1座

●元朗灰沙圍屏唐花園

●九龍城鴻運街1及3號／鵬程街2及4號

●屯門新墟景新臺2座

●油麻地新填地街157至159號

其他須強制檢測：

●鰂魚涌英皇道寶利大廈

另外，醫管局公佈，昨日再多59名確診患者出院，累計出院人數9,887人；目前仍有505名確診者在24間公立醫院及亞博館社區治療設施接受治療，當中23人情況危殆、24人情況嚴重，餘下458名患者情況穩定。公立醫院目前有1,233張負壓病床，使用率55%；而負壓病房為674間，使用率達67%。

車公誕市場周二起開放 檔主員工須於48小時內檢測

另外，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日期間開放，食環署表示，由於與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點無須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測記錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

此外，食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

食物及衞生局公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月8日起會在觀塘安泰邨、東涌逸東（一）邨、青衣長康邨、屯門景新臺及大埔寶馬山增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館、佐敦渡船角文匯街（近渡船街）及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站會延長服務至2月10日。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃大仙廣場（至2月11日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月11日）

●東涌北公園（至2月11日）

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月10日）

●佐敦官涌體育館（至2月10日）

●佐敦渡船角文匯街（近渡船街）（至2月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月10日）

2.21至3.2值勤安老及殘疾人士院舍員工須再接受核酸檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於今日起至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月7日16:45）

10,635宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

186宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多59人出院（第4746、6754、8610、8756、9368、9458、9468、9472、9473、9475、9526、9589、9622、9688、9872、9881、9930、9947、9983、10000、10028、10030、10041、10059、10060、10063、10072、10115、10121、10128、10152、10154、10180、10194、10199、10232、10240、10262、10274、10285、10287、10292、10306、10308、10343、10346、10355、10361、10375、10394、10397、10422、10447、10476、10482、10498、10520、10572、10603號個案）；

共9,887人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

505名確診者仍留醫；

23人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、7021、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10238、10358、10367、10417、10578號個案）；

24人嚴重（第6386、7076、7305、7468、7653、8126、8221、9040、9055、9166、9550、9662、9733、9734、9793、9858、9867、9880、9998、10023、10083、10134、10503、10600號個案）；

458人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月7日19:30）

兩岸疫情最新情況：中國國家衞健委最新數字顯示，昨日新增11宗確診，境外輸入佔10宗，分別為上海3宗、北京2宗、江蘇2宗、廣東2宗、湖南1例，本土病例只有1宗，在吉林；另外新增13宗無症狀感染者，境外輸入佔11宗。中國共有89,692宗確診，死亡病例4,636宗。台灣共有確診927宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月8日07:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.06億，全球死亡人數突破231萬。疫情最嚴重的美國，累計確診逼近2,670萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.3萬。印度確診人數超過1,082萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破950萬，死亡人數超過23萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，坦承難以在今夏達到群體免疫，即至少75%人口接種武肺疫苗。他表示政府有意用所有美式足球場作為疫苗接種地。

●匈牙利周日批准使用俄羅斯「衞星五號」武肺疫苗（Sputnik V）準備好4萬劑為公眾接種。匈牙利總共向俄羅斯訂了200萬劑，將於未來三個月陸續供貨。匈牙利是首個批准使用「衞星五號」疫苗的歐盟國家，亦是首個與中國國藥集團（Sinopharm）訂購疫苗的歐盟成員國。匈牙利訂了500萬劑國藥疫苗，本月稍後開打。

●瑞典專家建議感染變種病毒株的人，繼續接受對付未變種病毒的療法，指出變種毒株雖然傳染力更高，但未有導致更重病情。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,990,685 (463,305)

印度 10,826,363 (154,996)

巴⻄ 9,524,640 (231,534)

英國 3,957,123 (112,681)

俄羅斯 3,923,461 (75,430)

法國 3,395,981 (79,111)

⻄班牙 2,971,914 (61,386)

意⼤利 2,636,738 (91,273)

⼟⽿其 2,531,456 (26,797)

德國 2,291,673 (61,602)

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