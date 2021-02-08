政府發表《香港資源循環藍圖2035》，計劃推展「零廢堆填」，希望長遠擺脫使用堆填區，將不能回收的垃圾轉廢為能，暗示將會興建新的焚化爐處理廢物，目標2030年落成，同時仍會擴建新界西堆填區。環境局局長黃錦星表示，希望立法會盡快通過垃圾徵費，以達到每日人均垃圾量減少4成至4成半的目標。有環保團體批政府上一份藍圖目標都未達到，認為「減廢舊債未清，新債（焚化爐）免問」。

垃圾徵費時間表「同議員溝通緊」

新藍圖定下中期目標，由2020年起計，將每日人均垃圾量減少4成至4成半，惟政府最新公佈的垃圾統計數字仍是2019年的數據，藍圖亦未有註明中期目標年期，故未知實際是到何時減少多少垃圾。

環境局局長黃錦星指，要達標必須多管齊下，形容垃圾徵費是「重中之重」，希望立法會早日通過。他承認落實垃圾徵費時間「寫得唔係最清楚，因為知道通過時間當中有挑戰，我哋同立法會議員溝通緊」。藍圖又將廢物回收率目標定為55%，即與上一份藍圖相同，而2019年都市固體廢物回收率僅29%。

望2025年實施首階段管制即棄塑膠餐具

黃錦星被多次追問政府是否計劃興建多一座焚化爐，他未有正面回應，但就指「為了長遠擺脫依賴堆填區，似乎有需要建設另一個轉廢為能設施」，選址及建設時間表有待公佈。

記者會後公佈的藍圖則註明，政府會籌備發展新的轉廢為能設施，處理無法回收的垃圾，期望可於2030年代落成。藍圖同時又指會擴建新界西堆填區，如果2035年前發展到足夠的轉廢為能設施，可考慮縮減原來約200公頃擴建佔地。

黃錦星又表示，政府會改建現有的污水處理廠處理廚餘廢物，現時香港每日產生3,000公噸廚餘，當中大約一半，即一千多公噸可以回收，目標十多年後每日可處理到所有可回收廚餘。

藍圖又提到，政府期望2025年實施首階段管制即棄塑膠餐具，亦會探討如何處理其他即棄塑膠。黃錦星又表示，政府很快會就膠樽生產者責任制諮詢公眾，亦會加強中央收膠計劃，兩年內由現時在3區試行，逐步擴展至9區，預計將覆蓋全港至少一半人口，會視乎成效再擴展至全港各區。

上份藍圖目標「走數」 人均垃圾量不減反增

上一份藍圖訂立的減廢目標「走數」，原本預期2022年每日人均垃圾量0.8公斤，但垃圾量不減反增，2019年每日人均垃圾量是1.47公斤。黃錦星回顧舊藍圖進展時，卻指過去7年表現「進取」，除了立法會正重新審議的垃圾徵費，其他措拖都有進展。黃錦星又表示，政府將會每5年檢視藍圖落實進度。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗回應新一份藍圖時，表示不支持政府對興建新焚化爐，指藍圖實質是依仗焚化爐，與可持續發展背道而馳，並提到上一份藍圖訂下的目標都未達到，「減廢舊債未清，新債（焚化爐）免問」。

他又表示，藍圖多項政策未有明確時間表及細節，環團極難監察政府工作進度。綠惜地球促請當局和立法會在今個立法年度內，完成審議垃圾徵費，並交代各措施如何達至回收率55%的細節，挽回社會對政府減廢的信心。

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