國家主席習近平強調愛國者治港，港區政協委員也有動作，提高履職要求。有報道指，港區省級政協近日引入自我考核評分制度，要求政協自行評核去年5方面表現，包括參與香港重大事件及社會工作、參與抗疫防疫工作、接受採訪、參加中聯辦或港區省級政協聯誼會會議及交會費等。有相關人士認為評分僅是履職提醒，亦有政協相信新評分表反映發聲以外，更要加強政協與地區聯繫。

《眾新聞》今日（8日）報道，港區全國政協在2019年開始引入制度，委員需提交年度履職報告，近日則新增港區省級政協的考核工作，當中分為內地履職，及香港層面發揮作用，總分130分，要求政協自行評核去年五方面表現，包括參與香港重大事件及社會工作、參與抗疫防疫工作、接受採訪、參加中聯辦或港區省級政協聯誼會會議及交會費、提出支持香港融入中國，授勳、擔任區議員、立法會議員或特區資訊架構成員等，可獲額外加分。

報道指，有關評分細緻，有份參與去年5月至7月1日的《國安法》街站、10.1或支持DQ議員街站，可加5分，如接受採訪或撰寫文章，討論防疫抗疫、支持《國安法》立法、押後立法會選舉、DQ議員，或透過社交媒體如Facebook、Youtube等發表原創內容，或針對香港司法改革、教育改革、傳媒監督等議題發聲，也可以分別加5分。

政協：拎住個銜頭，唔可以咩都唔做

有省級港區政協接受《蘋果》查詢時確認，近日收到來自政協系統傳出的評分表，要求政協自我評分，當中包括針對政協「發聲」的職責，如擺街站、在不同平台發表意見等，該人指過往都有相關考核制度，但做法較鬆散，今次提供評分表自行填寫，認為是對政協一個提醒：「拎住個政協銜頭，唔可以咩都唔做。」

另有全國政協委員表示，以往都需要向中聯辦提供考核報告，毋須自行評分，但需說明自己過去一年作為政協有何作為，例如在甚麼媒體曾經撰文表達支持國家政策等意見，有關活動例如委員移動履職平台舉辦的會議的出席次數等，並稱去年底方才完成一次考核。

該人稱近日再收到評分要求，但不確認是否與省級政協收到的評分相同，但認為要求同樣出於中聯辦，又指新評分表主要新增項目針對落區工作，如街站等，「以前邊有落區，要你發表政治立場咋嘛」，該人認為有關評分對一般有其他公職如立法會議員等的政協影響不大，反而來自商界背景的政協則需要更積極參與地區互動，「原則上分晒，有啲負責新界、有啲港島」。

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