【本報訊】林鄭政府過去兩星期在全港多區「突閘」圍封，惟連日內多次食「白果」，令人質疑成效。政務司司長張建宗昨日死撐，辯稱當社區感染逐步下降，強檢確診個案亦會相應下降，更形容「突閘」結果令人鼓舞。食衞局局長陳肇始則稱，如全部強檢再無確診個案，將可成為各場所復業的「正面條件」。

陳肇始：強檢零確診或重開處所

張建宗昨於網誌表示，政府過去兩周圍封20個「受限區域」，逾1.89萬人檢測，發現15宗確診，並向不遵守強檢的市民發出逾30張罰款通知書和逾160張強檢令。他稱當社區感染數字逐步下降，強檢確診個案亦會相應下降，更形容是令人鼓舞的結果。對於專家指以污水檢測結果作為強檢基礎欠缺理據，他並無正面回應，只稱「並不表示污水檢測的準確度或政府的行動有偏差，而是政府加大力度抗疫及防範於未然的成果。」

陳肇始昨接受電台訪問時指，政府將不斷降低強檢門檻，以清除餘下個案，如全部強檢無確診個案，將可成為各場所復業的「正面條件」。她提醒市民農曆新年減少聚會，疫情如能壓下去，假期後有望條件回復各種活動。

張建宗「死撐」圍封有效，但油尖旺區議會副主席余德寶出席《城市論壇》時批評封區勞民傷財及擾民，未能有效切斷傳播鏈 ，促盡快停止封區。

同場前立法會議員黃碧雲亦批評封區成效低，稱政府不斷更改圍封標準，質疑政府只是想「跑數」，「封多幾區，密密封到年廿九，目的係撈多幾件（確診個案）做遮醜布。」

有居住圍封區的市民張先生致電《城市論壇》表達不滿，直言政策無效，指交通工具減班後更擠迫，認為應圍封交通工具。市民馬小姐的父母居住土瓜灣，她稱已盡量安撫年邁雙親的不安，並為母親預備血壓丸，「我聽過有人係咁拍門（叫住戶檢測），𠵱家捉賊咩？可唔可以㩒鐘，有冇諗過入面係咩人？」