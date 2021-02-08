9名男女被指在前年10.1於黃大仙非法集結，惟裁判官在聽罷控方證人證供後，裁定其中8人的案件表面證供不成立，當庭釋放。法政匯思成員、大律師蘇俊文指出，案件表證不成立意指即使法庭全盤接受控方案情，仍然有控罪元素未能成功舉證，「唔可以構成任何罪行」，以致法庭連辯方案情也不需要考慮。他認為此情況可以理解為控方指控甚弱，「唔弱都唔會直頭控方案情完結，就可以走得啦」；他形容情況就如「可能連合格線都未到」、「比較核突」。

蘇亦指在刑事案件上，控方需要舉證至毫無合理疑點才可將被告定罪，有如考試要取得100分，「就算係99分，都叫做有一個疑點。」至於表證成立則像考取40或50分。蘇續指，大部份案件都容易達致表證成立，皆因律政司理應衡量過案中證據後才作檢控；但若然有案件表證不成立，情況則「可能連合格線都未到。」

他以非法集結罪為例，不少出庭作供的證人都是警員，「可能佢哋講嘅嘢，加加埋埋都未必湊夠到檢控表證元素」，認為有關情況「比較核突」。

「陣地社工」陳虹秀被控暴動 同樣表證不成立

翻查報道，近期有不少示威案件都被裁定表證不成立，案中被告當庭釋放。「陣地社工」成員陳虹秀等8人被指於前年8.31在灣仔參與暴動，案件經審訊後，區域法院法官沈小民在控方舉證完畢後指，即使完全接納控方證據，也不足以顯示陳的行為構成參與非法集結，遑論暴動，裁定陳的暴動罪表證不成立。

另外，19歲男學生被指於前年11月在銅鑼灣向馬路掟雪糕筒，造成交通阻礙。聲言目擊案發經過的警員在庭上多次推翻證供，起初言之鑿鑿稱黑衣人掟雪糕筒，惟及後改口是「細size」，比A4文件夾略大，或不阻礙交通，盤問下又謂不肯定黑衣人所掟的是否雪糕筒。控方在該名警員作供完畢後，決定不再傳召證人，裁判官何俊堯亦裁定案件表證不成立，男生無罪獲釋。

警曾遭斥證供質素「差到冇人能信」

而網民前年12月發起到各區商場「和你Shop」，其中在拆禮物日，約30人進入大埔超級城一間食肆搗亂。有市場推廣人員被指當天推玻璃門阻礙防暴警進入商場，又推撞防暴警員胸口，被控阻差辦公及遊蕩兩罪受審。裁判官陳炳宙裁決時，批評案中警員的證供嚴重前後不一，更遭控辯雙方同意的證據完全反駁，證供質素「差到冇人能信」，裁定阻差辦公罪表證不成立。

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