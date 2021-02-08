患焦慮驚恐症主婦在前年平安夜「和你Sing願平安歸香港」示威中，被指起腳踢防暴警員大腿，被控襲警。案件早前審訊時，辯方指主婦身高矮警員一截，把腳伸盡也難以踢到警員大腿，警員反指自己身高1.5米，庭上比對卻與1.7米的大狀身高相若。案件今裁決，裁判官指難以相信警員不能說出自己大約身高，被追問下更說出「根本係一個冇可能嘅身高」，裁定被告罪脫。

被告李貴花（43歲）脫罪後與親友相擁，她稱案件經歷一年多，對她造成很大困擾，導致病情加劇及需要加藥，但感恩有家人和朋友支持，亦多謝律師協助。

同袍看不見施襲

裁判官張天雁今裁決指，控辯雙方不爭議女被告在前年12月25日凌晨，曾走到旺角砵蘭街與山東街交界的警察防線，情緒激動責罵警員。防暴警員16214黃梓峰供稱遭被告踢大腿一下；被告則辯稱從沒意圖襲警，一走近防線已遭警員噴胡椒噴霧，更遭盾牌推落地。胡椒噴霧引起被告敏感和不適，她承認曾有掙扎，腳可能觸碰過警員，惟絕無襲擊的意圖。

張官指，警員被辯方大律師阮偉明問及身高時，先是思考幾秒，及後表示自己身高1.5米。大狀隨即質疑警員起碼有1.7米高，警員則謂不清楚自己身高。張官指，很難相信警員不能說出自己的大約身高，更回答出一個不可能的身高，若非他評估高度及距離有極大偏差，就是他被辯方質疑後說出不誠實的答案。

另外，在警員身旁的同袍供稱看不到施襲動作，只看見被告情緒激動；張官認為若被告真的作出施襲動作，很難理解為何同袍會看不到，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

根據香港警務處網頁列明，男性投考人身高最少要達1.63米。

【案件編號：KCCC1517/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！