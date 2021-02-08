港鐵東鐵綫新訊號系統上周六（6日）啟用後，連日均岀現多次故障。新訊號系統迎來首個上班日，港鐵早上繁忙時間安排12卡列車行走紅磡往上水的路段，車廂較擠逼，而當9時後，多列的9卡新車行駛，車廂逼滿乘客，比12卡車更逼爆，有大圍站等候乘客未能即時上車。有乘客憂慮，日後全面轉用9卡，疫情過後，再加上開關，或需等候更長時間才能上車。

《蘋果》今早8時於大圍站視察，港鐵紅磡往上水的路段全安排12卡車行駛，月台企滿等候上車的乘客，不少車廂逼滿乘客，以記者觀察，服務大致運作順暢。上午9時後，即非繁忙時間，陸續有新的9卡列車行駛上述路段，9卡車廂內逼滿乘客，比12卡車更擠逼，有大圍站的乘客要等到下一班車才能成功搭車。

冀轉用9卡車後按需要加班次

由大埔墟站上車、從事文職工作的楊小姐表示，平日乘搭該班列車由大埔墟站往旺角東站，今日卻至往紅磡作終點站，「今日明顯多咗（乘客）。」她理解，新系統需時磨合及調整，惟擔心全面轉用9卡車時，再加上通關後，繁忙時間更難以上車，「如果唔係（疫情），（東鐵綫）班車會逼得好緊要。」她稱，日後轉用9卡車，希望港鐵可以按需要加班次，自己會視乎情況，預早岀門。

從事建築業的周小姐由石門站，經大圍站轉往紅磡，她表示，聽聞新系統有故障情況，不過最關注日後全面轉用9卡車，「嗰位少咗，可以坐嘅位少咗，人又多。」她稱，公司位於港島，日後新綫啟用後，擔心9卡車會更逼滿人，希望港鐵時能視乎情況加班次。

另一從事教育業的鄒小姐認為，今日的乘搭情況與平日差不多。她指，若日後全面轉用9卡車，或較多人等車，屆時會視乎情況，考慮提早出門。

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