【本報訊】全球武漢肺炎疫情仍正嚴峻之際，國泰航空公司近期向機艙服務員發內部指引，提到當乘客於商務或頭等艙平躺時，可豁免戴口罩。有機艙服務員認為做法不僅危及全機人士安全，更有歧視經濟客艙乘客之嫌。

本報獲取一份月初由國泰發出的「NTCC（機組人員通訊）」，提及於航機上乘客可於特定情況下除口罩，包括15分鐘的飲食或服藥時間、航機緊急情況或兩歲以下兒童或無能力戴口罩的傷殘人士等。惟當中一點列明當乘客於商務或頭等倉平躺時，亦屬豁免條件。

「有歧視經濟艙客之嫌」

任職逾十年的機倉服務員Joy（化名）指日前一班飛往香港客機的商務艙曾發生有乘客除口罩睡覺事件，機組人員始揭發原來有此「豁免」項目。Joy認為做法危及全機乘客及空中服務員的安全，因商務艙座位僅靠中間隔板阻隔，未必有1.5米距離，有傳毒風險，而且做法有歧視經濟艙乘客之嫌，「唔通頭等或者商務艙嘅客人，呼出嘅氣就一定無菌？定話瞓低咗可以減低傳播病毒嘅風險呢？」擔心會引起乘客之間的爭拗，「咁即係將個波交畀機艙服務機經處理，肯定會引起好多不必要嘅矛盾同衝突」。

國泰回覆指因頭等及商務艙的座位距離較寬躺，並有間隔，故平躺睡覺時可獲豁免，又重申機艙內採用的高效微粒子空氣過濾系統（HEPA），能有效過濾逾99.999%的塵埃微粒及污染物，如病毒和細菌。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，若座位之間有隔板，能夠遮擋平躺人士高於口鼻的位置，即等同食肆設隔板原理一樣，能阻擋飛沫，加上航機機艙的換氣次數較多，應可減低傳染風險。但林強調，若空中服務員需近距離服務，乘客還是佩戴口罩最理想。

國泰上月已發指引容許身體不適乘客可不戴口罩，並交由機艙事務經理酌情處理。國泰當時回覆指不能佩戴口罩人士需於登機前填交健康申報表時申明，並由員工按情況將乘客調動至周圍較少乘客的區域就坐。

食衞局回覆指，政府無規定航機要與其他公共交通工具一樣，乘搭時全程要戴口罩，惟建議乘客於可行情況下，特別是與機艙服務員或他人接觸時，應佩戴口罩，減低傳播風險。