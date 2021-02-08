前年10月市民發起連串示威，抗議政府強推蒙面法，有地政總署丈量員被指在牛頭角管有一支雷射筆，今否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。作供的警長自言，他與隊員並非首次處理「滋事」活動，他相信穿深色衣著、攜裝備者便是可疑人士，隊員之間亦有默契；案發時他沒指示隊員追捕誰人，「我諗大家都知係追啲咩人㗎啦」。拘捕被告的警員則同意，他在書面證供上指案發時被告在「走」，而非庭上所指的「跑」。

被告雷启添（33歲）被指於2019年10月13日在牛頭角道遊樂場一帶犯案。

警長林華平供稱，當日下午他帶隊到牛頭角道追捕堵路示威者，並在近雅麗道位置發現約100至200名穿黑衣或深色衣物的「滋事份子」，當中部份人戴頭盔、手套及口罩等。該些示威者用垃圾筒、膠馬、鐵桶等雜物設置路障，又有人揮動棒狀物，並於警方到場後四散逃跑。林及隊員遂下車追捕，最終拘捕5男2女。

警稱有逾百人集結堵路 片段證警到場前無人集結

林盤問下稱，他於下午3時發現牛頭角道附近有人堵路前，並沒收到通知稱現場有人聚集或有警員受襲。辯方播放現場閉路電視片段，顯示警方到達前兩分鐘，被告與一名女士經過，當時現場並沒集結或攻擊。林自言未到場，但同意畫面顯示當時現場沒有人集結；而他到場後，亦見不到有人揮動或發射雷射筆，也沒人攻擊其小隊。

警員陳浩駒供稱，當時他在警車上看到現場約有百名穿黑衣或深色衣物的示威者，他們用垃圾桶、小巴站牌等雜物堵路。示威者看到警員後，隨即沿雅麗路向不同方向奔跑四散，其間身處人群較後方的被告突然向後張望，陳隨即注意到他。當時被告戴黑框眼鏡、穿黑色上衣及長褲，並揹著一個黑色斜袋。由於被告沒戴口罩，故陳可清晰見到其樣貌。

拘捕警員庭上稱不認得被告

陳續供稱，當警車到達牛頭角官立小學時，警長指示隊員下車追捕逃跑人士。當他下車後，前方僅餘約20名示威者，但其視線一直專注在被告身上，並看到被告與數人在馬路上左轉，然後跑向牛頭角兒童遊樂場。陳遂跑往遊樂場，並於下午3時18分在附近堀頭路截停被告。他形容，當時被告氣促氣喘，宣佈拘捕後，被告在警誡下表示「我冇嘢講」。

陳隨即將被告帶返警車，並為他仔細搜身，在黑色斜袋內搜出黑色口罩、黑色手袖、綠色迷彩面罩，以及長約15厘米的涉案銀色雷射筆，可發出綠色光束。陳向被告查問該支雷射筆的用途，但被告沒回應。

控方問陳是否仍記得被告的樣貌，陳稱：「因為相隔太久喇，所以我淨係記得佢個名」，但強調他截停被告後立即檢查其身份證，核對其身份。陳在辯方盤問下稱，追捕被告期間沒有發現任何途人，而且沿途被告兩手空空，亦沒丟棄任何物品。聆訊下午繼續。

【案件編號：KTCC2045/20】

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