女子手球港隊一名教練、一名隊員及一名前隊員今（8日）被廉政公署起訴，涉嫌偽造隊員訓練出席紀錄，串謀欺詐香港體育學院發放政府訓練津貼共2.8萬元。三人已獲准保釋，將於周三（10日）在沙田裁判法院答辯。

三名被告分別為主教練葉仕仁（34歲）、隊員黃穎彤（26歲）及前隊員許穎珩（22歲）。兩項控罪指，葉仕仁與當時為隊員的許或黃，於2019年4月至9月期間，不誠實地遞交黃穎彤某兩個月、或許穎珩某四個月出席手球代表隊訓練的虛假資料，從而誘使體院根據「隊際運動五年發展計劃」向許或黃發放每月4,000元的資助。

出席率至少達80%始獲津貼

政府2018年起推行該計劃，由體院負責管理。由指定體育總會所推薦的運動員，可根據該計劃每月獲發4,000元津貼，但有關運動員必須在規定訓練中，出席率至少達百分之八十。

另一項控罪指葉與另一名女子手球代表隊隊員串謀欺詐體院，不誠實地遞交該隊員某一個月出席訓練的虛假資料，誘使體院根據計劃向該隊員發放每月4,000元的資助。

廉署調查發現許穎珩申請的訓練津貼涉款1.6萬元，而黃穎彤及上述該名隊員則分別獲發8,000元及4,000元的訓練津貼。

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