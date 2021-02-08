雖然國際社會對北京在港強行實施「港版國安法」惡評如潮，《金融時報》早前更報道，不少國際企業擔心北京對港強硬政策會影響香港的法治環境，考慮將香港在法律合同中的「仲裁地區」名單剔除。但香港律師會今日緊跟律政司司長鄭若驊口徑，發表聲明「唱好」香港國際仲裁地位，聲稱「國際社會對香港尊重法治的認可，為本港贏得世界領先金融和商業中心的聲譽」。

國際社會質疑《國安法》削弱本港司法獨立，加入政府前曾任國際仲裁專家的律政司司長鄭若驊曾在網誌發文，力撐香港的國際仲裁地位，又聲稱《基本法》保障香港司法獨立，促各界對外推廣解說。香港律師會今日（8日）發表的聲明也聲稱，「法治」是香港眾多優勢之一，更形容「國際社會對香港尊重法治的認可，為本港贏得世界領先金融和商業中心的聲譽」。

該聲明又指，與世界各地其他司法管轄區一樣，香港不時面臨法治的挑戰，「對任何司法管轄區而言，重要的是，該管轄區是否擁有嚴謹的司法和法律體系去應對和消除這些挑戰」。

民意研究反映市民對5大社會核心指標評分全跌

香港民意研究計劃上月民調顯示，香港市民對包括自由、繁榮、安定、法治及民主的5大社會核心指標評分全部下跌，但香港律師會聲明中仍指，面對自2019年下半年由社會事件所帶來的挑戰，「香港的司法和法律制度仍然十分穩健，並展現出堅定不移的誠信和強烈的獨立性」。

聲明又強調香港作為法律服務和爭議解決服務樞紐，「一直並繼續」是國際仲裁的熱門地點之一，未來會繼續作為中立而有效的仲裁地，「香港的司法及法律制度會繼續捍衞法治，並根據《基本法》按照『一國兩制』的原則，履行其應發揮的功能」。

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