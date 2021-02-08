警方前年平安夜拘捕副學士男生，並在其迷你倉內搜出懷疑爆炸品及10個煙霧餅，男生被控管有爆炸品等罪，一度須還柙看管。惟他於還柙期間，涉指示大律師黃國桐議員辦事處助理在內的兩名探監人士，替他刪除IG及Gmail賬戶，懲教職員聽到有關對話後報警，三人被拘控串謀妨礙司法公正罪。案件今在觀塘法院提訊，主任裁判官徐綺薇批准控方申請，將上述兩案合併並押後至3月29日再訊，以準備轉介至區域法院，其間批准三人保釋。

兩案合併後，三名被告依序為副學士男學生鄺偉邦（19歲）、議員助理余昕鈺（19歲）及學生黃俊燁（20歲）。三人被控於去年2月3日在壁屋監獄內串謀妨礙司法公正，即同意刪除三個互聯網戶口，包括一個Instagram賬戶、兩個Google電郵戶口的數碼資料。

鄺則另被控一項管有爆炸品罪及一項管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，指他於前年12月24日在觀塘鴻圖道寶冠大廈的時昌迷你倉內，管有爆炸品nitrocellulose（硝化纖維素）及10個煙霧彈。鄺於前年平安夜被捕後還柙了兩個月，始於去年2月24日獲准保釋。

徐官批准鄺姓被告以原本條件繼續擔保，他另須承諾不接觸兩名控方市民證人，分別為時昌迷你倉經理及魔術店東主。辯方透露，原本亦打算找魔術店東主作為辯方證人，若控方最終決定不傳召該東主，希望可立即通知辯方。

至於其餘兩被告，徐官批准他們各以3,000元保釋候訊，其間須交出所有旅遊證件、不得離港及每月到警署報到。

【案件編號：KTCC202/21】

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