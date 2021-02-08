英國政府早前開放港人申請BNO特別簽證，隨即引來中港兩地反制，更有傳中國政府有意在港引入《國籍法》，不容許香港人持有雙重國籍。繼加拿大外交部日前指，香港拒絕領事館為雙重國籍被拘人士提供協助後，英國駐港總領事館今（8日）稱，獲悉香港不承認雙重國籍，擁有雙重國籍人士在港，即使持英國護照入境，都可能未能獲得領事協助。

英領館更新外遊指引

英國駐港總領事館今日更新外遊指引，稱獲悉香港如同中國其他地方，不承認雙重國籍；若擁有英國及中國國籍人士，即使持有英國護照入境香港，都會被視為中國公民，在這情況下，英國領事館或未能向有關人士提供領事協助。英領館亦提醒，若已放棄中國國籍，應攜帶有關證明。

入境處1.31修訂 在港出生者即使持外國護照仍屬中國公民

《蘋果》翻查香港入境處網頁，亦發現有關中國國籍的常見問題於「BNO 5+1方案」生效，即上月31日當日曾作修訂，其中一題有關在香港出生並持有香港永久性居民身份證的中國人，若已移民外國及持有外國護照，在香港特區是否仍然被視為中國公民。

處方答案為，凡具有中國血統的香港居民，本人出生在中國領土包括香港者，不論其是否持有外國護照，都是中國公民，在外國有居留權的香港特區的中國公民，可使用外國政府簽發的有關證件去其他國家或地區旅行，但在香港特區和中國其他地區不得因持有上述證件而享有外國領事保護的權利。

處方續指，任何在港的中國公民，因英國政府的「居英權計劃」而獲得的英國公民身份，根據《中華人民共和國國籍法》不予承認，這類人仍為中國公民，在港及中國其他地區不得享有英國的領事保護的權利，除非該人向入境處申報國籍變更，國籍變更也會對其在港的居留權有所影響。

逾20個國家或地區仍承認BNO為有效旅行證件

另外，香港電台報道，逾20個國家或地區回覆該台稱，繼續承認BNO為有效旅行證件，包括日本、台灣、美國、英國、澳洲、加拿大、新西蘭、芬蘭、法國、德國、希臘、荷蘭、波蘭、瑞典、奧地利、比利時、西班牙、 冰島、 瑞士、摩納哥、巴西、及哥倫比亞。

加拿大政府上周證實一名同時擁加拿大及中國國籍的香港囚犯，被要求公民身份兩選一，若宣稱加拿大籍將失香港居留權，但如宣稱中國籍則失去加拿大政府保護。加拿大全球事務部則指，越來越多在港擁有雙重國籍在囚人士，被迫在中國籍或其他國籍二選一。加拿大政府建議冀獲加拿大領事服務的雙重國籍人士，不要宣稱自己是中國籍，要表明其加拿大人身份。

劉慧卿促港府公開解說

曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時表示，英方有關外遊指引的更新並非新事物，稱1984年中英雙方簽署相關備忘錄時，中方已表明有關英國護照僅被視為旅遊證件，有關中國公民在港不可獲領事保護，除非向入境處申請退出中國國籍，故她不認為英方所言是反映中國收緊措施。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿接受《蘋果》查詢時表示指，英領館指港府不再承認雙重國籍的說法，特區和中央政府至今並未有公開宣布，「而家英國好似幫佢哋（特區和中央政府）宣布咁，好怪喎！」

她指出，特區政府一向容許港人持有雙重國藉，認為中央和特區政府若已改變做法，應盡快向香港人交代。

劉又質疑：「（特區政府）呢個新做法，係咪只係針對英國（公民）呢？」，並指不少持有英國藉的港人，過去都以不同渠道取得英藉，包括有人在英國出生、有些是在回歸前取得居英權，至於近日中國政府猛烈批評的BNO入籍方法，由於要6年後才成事，至今仍未有港人成功取得，「特區政府係咪唔理你過去點樣取得居英權，而家都唔承認雙重國藉？呢個真係好混亂」。

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