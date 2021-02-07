紛擾的庚子鼠年步入尾聲，人們努力過活盼新一年扭轉頹勢。蔡真步堂第四代傳人、玄學家蔡伯勵之女蔡興華師傅應《蘋果》邀請，翻查中國曆法陰陽五行，推敲辛丑牛年香港到底能否谷底翻身。蔡師傅表示，新一年比去年較好，惟曆法推算立春連續三天破日，美好現象僅短暫出現，重建經濟事倍功半，籲官民團結方能化危為機。

蔡興華解釋，庾子鼠年新曆元旦日1月1日，以及辛丑牛年正月初一（2月12日）八字中皆五行欠火，立春日提早在庚子年十二月廿二日夜子時，即陽曆年2月3日晚上11點正，八字正體五行齊全，以辛丑太歲一金一土為主，辛金被丑土所生透出，身強能任財官，指人民及政府有能力面對種種困難，迎刃而解。

卦象亦喜見社會安定，但喜中不免要減分數，安定及繁榮現象仍受考驗。火本為主要推力，能驅使經濟發展繁榮，惟被時柱壬子兩水沖擊火，故經濟復蘇仍受到國際政治因素阻礙，變為好壞參半「今年會有起伏，靠我哋自己嘅動力推展嘞」。過去一年世界種種亂局可能繼續左右新一年氣象，估計中美交惡仍會衝擊世界格局，各地示威持續等等，相信國際形勢未許太樂觀。

她補充，立春前後連續三天俱是破日，暗寓立春後新一年曙光只會短暫出現，重建經濟會較為吃力，「如果起步時會較為艱苦一啲，因為承接舊年，你唔可以話一下子提高好多效率」，無論經濟民生都受疫情影響，經濟相關的地產、市民居住環境等來年表現都較為平庸，沽售買等對地產而言是觀望中、需時思考盤算，「想好似以前沽售得咁快都難少少。」

「六畜都有少少障礙，照顧方面同飲食糧油有關係」，建議市民注意飲食。各行各業特別是旅遊零售運輸等，乃至讀書的小朋友都會辛苦一點，慢慢到秋冬之後才恢復。

她續指，再者元旦日八字欠火，火為推動經濟動力之五行要素；農曆年初一日八字，寅卯木財星被庚辛金比劫所劫奪，二日歸納而言，重啟經濟努力仍會事倍而功半。她寄語市民與政府能攜手團結面對種種困難，方可化危為機迎難而上。

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