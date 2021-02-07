【本報訊】新春臨近，不少人購買年花應節，昨日是年廿六加上周日，旺角花墟一帶人頭湧湧，行人在花中穿梭，多條街道被擠得水洩不通，恐增加播毒風險。另外政府昨凌晨起突然在毗連民居的旺角大球場舉行通宵花卉批發市場，有區議員批評事前零諮詢，擔心噪音擾民。

旺角凌晨批發市場擾民

港九花卉職工總會由昨凌晨起至本周四農曆年三十，於旺角大球場入口廣場舉行「新界花農花卉批發市場」，開放時間由凌晨1時至早上9時。昨凌晨第一晚，入口處設探熱器及安心出行二維碼，鐵欄上掛有「請戴上口罩」及「本市場只供批發、不設零售」橫額，市民不准進入選購。當時場內亦未有商販營業，場外花墟燈火通明，形成強烈對比。

油尖旺區議員林兆彬表示，通宵花卉批發市場雖然只有零星商販擺檔，但貨車不斷進出發出噪音，加上旺角大球場入口廣場的燈全開，對附近居民造成滋擾，需拉窗簾才能睡覺，認為「太近民居喇，啲車每隔15至20分鐘就響一次，好多居民都話瞓唔到」。

昨日旺角花墟人頭湧湧，但花店「嘉馥」張小姐估計今年生意減三成。市民鄧先生認為旺角花墟人流較往年少，「可能大家少咗出街」。港島維園方面，昨日是年宵開幕第二日，攤位數目大減，場內亦不算擠迫，有花檔檔主認為人流已比預期多，生意算「過得去」，惟每天關場清潔兩小時對生意有一定影響。

下午1時30分正值場地清潔時段，保安員在銅鑼灣入口圍起鐵欄，市民須在欄內等候入場。有市民到場才知關場清潔，表示不滿，「新年都係想買啲嘢轉運，又要帶住老人家、小朋友，呢度（等候區）人多，又一樣要聚集」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，擔心年宵花市會成為播疫風險，指年宵花市最重要是人流安排，她又指市民應小心防疫，尤其緊記勤清潔雙手，自行考慮是否要去年宵花市。