行維園花市要用安心出行被政權監控，民間年宵市場則遍地開花，包括30間黃店撐「喜」港人、於年廿七（8日）至年卅晚（11日）在牛頭角工廈匯集30間黃店舉辦「港嘢2.0之撐“喜”香港私人市集」，供同路人續逛「迷你年宵」，還有大坑舉行民間年宵市集、位於荔枝角香港工業中心的「似水牛年行街街年宵市集」等等之外，還有在銅鑼灣波斯富街寶榮大樓的「和你二宵」。

身陷囹圄的周庭早於去年10月已報名成為「和你二宵」檔主，惟去年12月因6.21煽惑包圍警總罪成，判監10個月，無法參與，惟拜託同案件另一在獄戰友林朗彥繪畫兩款明信片於市集發售，有市民問：「周庭喺邊？佢自己唔落嚟擺檔嘅！」令團隊無言以對。

製作團隊：最快都要6月先出到嚟

早在去年10月，周庭已打算參與今年的「和你二宵」，還已經報名成為檔主，惜兩個月後被判19年6.12煽惑圍警總罪成，判囚10個月，同案的前香港眾志秘書長黃之鋒及前主席林朗彥分別被判刑13個半月及7個月。

周庭入獄後，其社交媒體包括FB專頁及YouTube交由其製作團隊繼續運作，團隊昨日出帖稱，周她入獄後，仍然希望可以繼續參與市集年宵，故決定拜託林朗彥繪畫兩款明信片發售，其中一款是周庭獨照，另一款則是眾志三子，團隊表示：「願社會早日獲得公義，希望周庭可以早日與我們一起過節。」攤檔同時會收集給周庭的信，團隊將代為轉寄。

周日有不少市民行市集，團隊亦特意在攤檔擺放周庭紙板作招徠，其間有市民詢問：「周庭喺邊？佢自己唔落嚟擺檔嘅！」團隊於FB專頁發文指：「其實周庭本人都好想出嚟擺檔，見下大家，但被政權重判10個月監禁，最快都要6月先出到嚟，希望大家體諒。」

日本私立中學以周庭入試題考小六生

當教育局配合政權，殺通識科推行愛國教育，小學常識書刪港實行資本主義，淡化一國兩制；而「新通識科」設四大主題，更包括加插「總體國家安全觀」、「港版國安法」及認識國家成就，隻字未提中國改革開放以後的負面內容。

與此同時，日本名牌初中入學試題，卻問及關於香港抗爭運動和周庭。其中一條試題把「香港」和「周庭」蓋住，附上周庭的照片；考生需由文章內容推斷有關地方和人名。另一條則是關於「be water」與出自《荀子‧哀公》語「水能載舟，亦能覆舟」，考生需回答「水」是指甚麼。

和你二宵

地點：銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓2樓A1鋪

日期：2021年2月5日 ‑ 11日（年卅晚）

時間：中午12時 ‑ 下午10時

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