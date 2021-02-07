【本報訊】多次發生奪命交通意外的大埔新娘潭路，一直是飛車黑點，意外頻生。在鹿頸段雞谷樹下村的村民指，每晚「11點嘈到2點，真係瞓唔到」，更有居民指多年前曾發生恐怖車禍，有司機被困車內活活遭燒死。

位於鹿頸的雞谷樹下村，正在新娘潭路旁，原居民朱女士住上址多年，表示每天駕車都會經過新娘潭路，直言「對條路好熟」，會小心駕駛。她指不少飛車黨以村口對開的位置作賽道起點，令居民不勝其煩。「夜晚黑好鍾意由呢度向大埔方向飛，有時由11點到2點幾，有時朝早試過7點咁上下，有啲人真係瞓唔到」。

村民曾睹司機燒死

朱女士稱不論是電單車或是辣跑，所發出的聲響震耳欲聾，擾人清夢，雖然多次向有關部門投訴求助，但均不得要領。「你知道條路會容易有呢啲意外，又知道佢咁擾民，我哋喺政策上係咪應行多步？」

過去新娘潭曾發生多次奪命交通意外，朱女士對2018年年初二晚發生的意外印象最深。她憶述，當日一名駕駛「掃把佬」的男子，在村口對開撞車後被困車內，慘遭活活燒死，有村民與死者朋友事後互相指摘對方見死不救，各執一詞。

朱女士對此事多番強調並澄清：「村民唔會半夜走出去嗰度，我哋天黑就閂門㗎喇。」

新娘潭路多次發生意外，意外後常有家屬拜祭，現場路段多處留下香燭及紙錢，近年更成為探靈熱點，不少市民深夜到訪。