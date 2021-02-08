繼年頭青衣救護站三名救護員確診後，再有救護員中招！政府昨晚（7日）將只有一宗新增確診的旺角海富苑海裕閣，列為受限區域，《蘋果》獲悉，確診者為一名消防處救護員，他曾於兩星期前接觸確診者，當時沒有佩戴N95及穿着保護衣，照常工作一天後才接受隔離。病人入院後情況惡化，一日後離世並確診。救護員在得知死者證實確診前仍照常上班，至1月29日才接受隔離。

惟衞生防護中心一直未有公開事件，當時更稱「沒有員工被列為密切接觸者」，延至今天在記者詢問下才承認。救護員批評當局「隻眼開隻眼閉」，務求瞞天過海，直言對其做法感憤怒。

疑隱瞞疫情 出事兩星期仍未公佈

政府昨晚將大角嘴海富苑海裕閣列為受限區域，區議員余德寶質疑，海裕閣只新增一宗確診，再對上一宗確診已是去年8月，不明白封區準則。

《蘋果》成功聯絡該名確診者，他是消防處救護員，早於約兩星期前、即1月26日與兩名同袍接觸過一名命危病人，並為其急救。當時因情況危急，救護員並沒有佩戴N95及穿着保護衣。病人入院後情況惡化，一日（27日）後離世，並證實確診武漢肺炎。救護員在得知死者證實確診前仍照常上班，至1月29日才接受隔離。

當時醫管局稱追蹤調查後，沒有員工被列為密切接觸者，並確認曾與該病人有接觸的醫護人員均有穿着合適個人防護裝備。惟今天《蘋果》記者追問下，衞生防護中心才承認有救護員確診，並曾為兩星期前的死亡個案急救，而救護員僅佩戴普通外科口罩，於本月5日出現病徵後確診。至於為何遲遲未有向外公佈、救護員是否接觸確診者後照常上班、接觸過甚麼人，當局均沒有回應。

救護員照常上班一天 有接觸求助個案

救護員鍾先生憶述當日情況，指當時死者僅為「普通氣喘」個案，因此只佩戴了外科口罩、眼罩和手套，加上情況危急，救護員一行三人均沒有穿着保護衣，僅忙着為死者急救。翌日，鍾先生工作後，才從新聞得知曾接觸確診病人，而當天工作亦有照常接觸求助個案。「我哋自己睇新聞先知，由我哋報畀上頭報畀CHP」，他直言感到憤怒，不解為何當局沒有主動追蹤聯絡，並安排送往接受隔離。亦對醫管局向外宣稱「沒有員工被列為密切接觸者」感到憤怒，形容有關當局經常「隻眼開隻眼閉，瞞天過到海就過到海」，沒有如實向大眾公開，認為應該立即公佈真實情況。

鍾先生現時的病毒數值（CT Value）為16，屬於病毒量高個案。他形容自己病徵亦較多，包括頭暈、屙嘔、無味覺、手腳無力等。他對於自己一人確診引致需要封區感到不好意思，形容同袍、家人沒有確診屬不幸中的大幸。

余德寶：選擇「突襲封區」 卻不如實公佈

區議員余德寶稱不理解政府做法，昨晚（7日）突然封旺角海富苑海裕閣，但沒有公佈原因。詢問過房屋署污水沒有陽性，亦只有一宗確診個案，不少居民時至今天仍感詫異。形容當局要在記者追問下，才公佈患者背景做法不當，批評政府沒有尊重大眾知情權，「你要人填安心出行，提供晒啲資料，但自己就收收埋埋唔肯講，咁好難做到同心抗疫囉」。

記者：丘庭亮

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