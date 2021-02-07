【本報訊】觀塘市中心重建項目為市建局最大型的重建計劃，分五期發展。市建局早前宣佈第五發展區構築物的部份經營者，將回遷到商場內的「裕民里」復業。該局行政總監韋志成昨日表示，市建局將於3月起，為回遷到商場的15個租戶提供六個月免租安排，直至8月底。

韋志成指，項目內的商場，連同預留予第五發展區構築物經營者回遷復業的「裕民里」，正驗收裝修工程及試運機電設施，預計4月開幕。15個選擇從裕民坊的構築物搬入新商場的回遷戶，正籌備復業。

韋志成稱因應疫情影響經濟，市建局將從3月與回遷戶簽訂租約起計，提供為期六個月的免租安排，即回遷戶9月起才需支付租金。

設市集安置小販

韋續指，由於回遷戶主要提供雜貨、家品、小食和飲品等價錢大眾化的商品，相較商場內其他較大型的超市、零售和食肆，他們的租金開支佔營業總額比例較高，因此市建局將為回遷戶提供50%的管理費寬減，為期三年。

同時，根據市建局早前向構築物經營者提供的遷置安排，選擇在「裕民里」預留店舖繼續經營的商戶，將以市值租金或應課差餉租值的一半為基準，享受優惠租金，為期三年。

重建項目內涉及約110檔持牌固定攤檔小販，韋志成說，新的永久市集將於4月與第二、三發展區的商場及「裕民里」同步投入服務。