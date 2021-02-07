【本報訊】本港不少國際學校會提供學校債券（Debenture）、本金券（Capital note）、提名權（Nomination right）或資本證明等不同名字的債券等，供家長以私人或公司名義購買，早期目的是保障一些公司海外僱員的子女有學位，令持有人可獲優先面試資格，惟其後已近乎變成有錢人才可入讀的基本門檻。

以漢基國際學校為例，學生獲學校錄取時，必須持有個人提名權，費用為港幣7.5萬元。個人提名權以父母一方或監護人的名義簽發，只供該提名權指定的學生使用，不得轉讓。入讀耀中國際學校中學部的學生亦必須購買債券，首名子女的債券費用是47萬元。

弘立書院最新發出每張700萬元的本金券，不保證持有本金券的學童必可入學，但持有本金券的學童，通過入學評估考試後可獲優先考慮及兩次入學評估機會。其本金券只可轉讓，並且不得退款。學校同時規定，轉讓所獲得的利潤，將由持有人及學校基金會均分。

申訴署曾炮轟教育局

申訴專員公署去年1月發表主動調查報告，批評教育局多年來一直沒有就收費設立審批制度，與《教育規例》有矛盾，促請當局盡快制訂審批機制。

然而，教育局長楊潤雄其後辯稱，局方一向視這些費用為學校與家長之間的「私人財務安排」，惟現今的國際學校已經發展出不同的收費項目，在2020/21學年起，會要求所有私立學校和國際學校就徵收其他費用向局方提交申請。