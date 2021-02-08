政府連日封區，昨日封紅磡長樂大廈、旺角海富苑海裕閣，及鰂魚涌惠利大廈後，消息指今日再封2區，分別為屬佐敦指定區域、今新增不明源頭個案的渡船角文英街文英樓，以及深水埗桂林街和大角嘴福榮街。《蘋果》現場直擊封區情況。

晚上7時前，已布警員抵達現場，並拉起封鎖線。有市民到街上了解情況，現場部份店舖仍然營業，有食肆員工疑被困店內。現場陸續有貨車抵達。晚上近7時24分，有民政處人員及消防署人士身穿白色保護衣到場協助。

當局在現場設立檢查站，要求進入文英樓人士須出示身份證登記才可放行。晚上約7時40分，醫護人員在現場搭起藍色帳篷，預料是檢測站。

文耀樓居民葉先生痛斥林鄭在去年5月拒絕封關，稱「一個顛婆（連）累到700萬人」，雖然他稱自己未受影響，又願意做檢測，但認為港府無能導致市民受苦。佐敦西區區議員朱惠芳指，正與當局聯絡，可為有需要人士提供睡袋等物資，亦會留守以觀察有沒有居民需要協助。

亦有市民表示支持封區，稱已準備好儲糧。對於會否妨礙他們大掃除，王女士指「命仔緊要呀，過年好小事」，並稱曾多次做檢測，結果呈陰性。她又指，對於污水驗出病毒，王女士稱有塞「濕紙巾」以防止傳出異味，當記者追問她認為是否有效時，她略帶猶豫稱「都有用啩」。

港府於晚上7時宣佈引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在佐敦指明「受限區域」（即佐敦渡船角文英街2-24號文英樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

直播連結

《果燃台》

《蘋果》YouTube

《蘋果》Facebook Part 1 Part 2

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！