律政司就壹傳媒創辦人黎智英的國安法保釋案件上訴，終審法院上周一開庭聆訊，將於明早10時頒下判詞。去年除夕終院下令臨時羈押黎候判，明天若裁定律政司上訴得直，即高等法院批准保釋時犯錯，黎原有的保釋便會撤銷，意味黎如欲重新申請保釋，須向高院、裁判法院或其他適當法庭申請；若駁回上訴，則保釋維持有效，黎可獲釋。

去年12月黎智英先後被控串謀欺詐和勾結外國勢力罪，兩案提堂均由總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德處理，黎被拒絕保釋。12月23日，還柙廿日的黎成功向高等法院國安法官李運騰申請保釋，到12月31日遭終院下令重新還柙，暫時維持總裁判官拒批保釋的「原狀」。

終院表明僅處理法律爭議 不包括後續保釋申請

案件由五名國安法指定法官審理，包括終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛、非常任法官陳兆愷和司徒敬，是張舉能就職首席法官以來處理的首宗案件。

終院表明，上訴只處理國安法保釋條文的法律爭議，不會處理任何後續的保釋申請。如果裁定法官李運騰犯錯，就會撤銷批准保釋的決定。黎智英如欲重新申請保釋，須向高院、裁判法院或其他適當法庭申請。

若終院認為法官李運騰沒有犯錯，則黎的保釋將維持有效，代表他可以獲釋，仍須遵守不離開住所、不使用社交媒體、不在媒體或網上發文或受訪、不會見外國官員等嚴苛條件。

【案件編號：FACC1/21】

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