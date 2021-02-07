【本報訊】政權為打壓反對聲音，在法律上扭盡六壬以不同罪名拘控。網台主持傑斯昨日被警方以涉嫌《刑事罪行條例》 第10條「作出具煽動意圖的作為」罪再次拘捕。有法律界人士指，有關條例未有清晰的案例，條文涵蓋範圍不夠清晰，是否符合香港人權法亦不清楚，存在憲法上的爭拗，一旦上庭能否定罪仍是未知數；亦有人估計警方採用有關條例只是檢控的「試金石」。

中西區區議會主席鄭麗琼去年3月26日被警方以作出具煽動意圖的作為罪拘捕，與昨日傑斯被捕罪名相同。然而事隔逾半年，警方改控她藐視法庭罪，她最終認罪，被判囚28日，緩刑一年。

定罪須證有人受煽動犯罪

大律師李安然稱，該條例暫未有清晰案例，現時警方以作出具煽動意圖的作為罪拘捕，「只要有合理懷疑，理論上係可以拘捕，但一旦告上法庭，定罪嘅門檻又唔同，相對嚟講，拘捕嘅門檻低好多」。他指條文涵蓋範圍不夠清晰，是否符合香港人權法亦不清楚，仍存有很多憲法上的爭拗。

煽動罪在大部份國家已很少再使用，大律師陸偉雄指，因案例甚少，過往只針對一些政治行為。對於今次警方採用此罪名作拘捕，他估計要經過很多法律考驗，包括證據是否充足，上庭後是否被法庭所接納，而且要由初級法院至終審法院確認。當中定罪最難是蒐證上如何確定有人因受人煽動而作出犯罪行為，他不排除事件只是警方檢控的「試金石」。

煽動罪來自英國的普通法和成文法，1938年由英國殖民政府引入香港，原意是為了打壓任何威脅政權的聲音，當中最大的打壓對象正是來自中國的反抗勢力。

根據英國普通法的案例，煽動罪成立的必要條件是被告意圖煽動針對政府機構的暴力；意圖引起不同階層居民間的惡感及敵意，本身不足以確立煽動意圖。