咪以為淨係古人先會吟詩作對，活喺暴政下嘅香港人近日都詩興大發，借當年仲未係藍絲嘅李力持導演嘅《唐伯虎點秋香》中「對穿祥」一角，就政府近日亂咁封區提出上聯：「一首二司共三部分不惜四卡五關六刁難竟敢封七八九區十分擾民」後，下聯嘅佳作多到連「香江才子」陶傑都忍唔住「讚嘆」，話喺林鄭特區政府當家作主下，香港湧現大量創意通識兼備嘅「十九八七六五四三二的一等才子」，叫大家一齊做吓評判，投票表決邊件作品係冠軍？

八方睇過網上一眾「才子」嘅佳作，發現呢個源自「文人多說話」的原Fb po中，最多網民讚好嘅「三甲」作品包括：「十警狗官夾埋八匪柒婆封六道五街四里，尚且三檢二驗，一單確診」、「一國兩制未過三旬已經四分五裂六盡變得七零八落狗話十分虛偽」，同「十分九唔搭八癡線戇撚七鳩六街五道難以出入四三二時一級麻煩」。

唔知邊句下聯係讀者心目中嘅冠軍？但相信唔少近日受封區影響嘅無辜香港人，見到呢個政府嘅所作所為，都會諗起戲中唐伯虎「汝家池塘多鮫魚」同對穿祥嘅「魚肥果熟嫲撚飯」金句。

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