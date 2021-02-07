【本報訊】民主派多個主要政黨及組織，昨於銅鑼灣擺設街站派發揮春，為612人道支援基金籌款。民主派指在當前艱苦時勢下，港人更要團結加油，呼籲繼續捐款支持，協助被捕的2,000多名同路人。

余若薇親題「好人一生平安」

民主黨、社民連、工黨、新民主同盟及支聯會昨午在銅鑼灣擺街站，派發10萬多份由公民黨創黨黨魁余若薇題字的「好人一生平安」揮春，上有基金的二維碼，方便市民捐款。街站亦設寫有「釋放所有政治犯」的橫額，歡迎市民在橫額上簽名，多名便衣警員期間到場監視，登記街站人士身份證。

民主黨主席羅健熙指，港人在當前艱苦時勢下，更要團結加油，呼籲港人繼續捐款支持612基金，以協助被捕者獲得所需的援助。2019年以21歲之齡在荃灣區議會綠楊選區勝選、成為最年輕區議員的新民主同盟潘朗聰稱，香港在暴政打壓下，很多人面臨政治檢控，希望港人繼續支持612基金，他慨嘆：「『好人一生平安』喺呢個世界已非常之困難，我哋見到政府日日封區，搞到人心惶惶。」

社民連主席黃浩銘表示，不少民主派人士都成為政權頭號打壓對象，包括再次被捕的網台主持傑斯、被拘押至今的「快必」譚得志和壹傳媒創辦人黎智英。他相信不少港人仍未死心，呼籲慷慨支持612基金，「我哋有呢個平台嘅時候，希望港人能透過呢個平台為手足打氣，唔好灰心、唔好喪志」。