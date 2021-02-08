武漢肺炎病持殺入多個地盤後，政府近日與建造業界商討，研究將地盤工人列為特定群組，並要求定期檢測及有陰性結果才能工作，料本月內開始推行，稍後公佈方案細節。有建造業界工人表示，現時已有總承建商要求工人出示陰性檢測結果，但都沒有標準有效期，認為政府應劃一有效時間，並希望政府津貼部份檢測費用。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤接受港台節目訪問時表示，部份總承建商去年年底起，已要求工人出示陰性檢測證明，舉例指中國建築會要求超過3天不在有關地盤工作的工人出示陰性結果；金門建築在啟德地盤爆疫後，亦要求工人半個月做一次檢測等，形容「地盤業界呢方面走得比政府前啲快啲」。

被問到檢測有效期才算合適，徐煒榤指現時總承建商一般沒有標準，政府與其不停要求地盤工檢測，不如劃一檢測結果有限時間，要持有何時做的檢測結果才算有效。他續說，很多地盤工人以日薪計算，若停工一天並自費檢測是不合理；而且工人工作時間長，難以在中午去檢測，認為政府可派員到地盤即時檢測或派樽；加上部份工人會在不同地盤工作，當局應思考若工人先在某地盤接受檢測，有關結果能否適用於他再到另一地盤工作。

徐煒榤認為，若地盤爆疫，累計出現幾宗甚至幾十宗確診，停工是合理，但對其他沒有確診的地盤工人不公平，認為政府可提供6至7成津貼，以維持生計。

建議安排流動車為工人檢測

對於有專家建議工人7日1檢，香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清在商台節目則表示，每7日做一次檢測未免有少許麻煩，但同意要求工人出示檢測陰性結果才能開工，以令工人安心。他又建議政府安排流動檢測車到地盤為工人檢測，避免停工，並期望政府可津貼部分檢測費用。

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