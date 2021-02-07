【本報訊】政府前晚再突閘土瓜灣華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座進行強檢，共482人接受檢測再次零確診。過去一星期，政府突閘封鎖全港多區，強檢合共10,626人，只在屯門豐景園發現一宗確診個案，女病者是居住早前三跑群組工人樓上。昨晨土瓜灣及屯門兩區解封，居民鬧爆政府封區大龍鳳，勞民傷財，不切實際。

土瓜灣華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座，分別早上9時30分及10時15分解封。華發大廈共307人接受檢測，政府派員到訪135戶，其中14戶無應門。黃金海岸二期第9座共檢測175人，到訪88戶，17戶沒應門，兩區均無發現確診個案。

華發大廈早前出現不明源頭確診，上周五列入強檢範圍，有居民批評附近衞生環境差，無人處理，短期內先強檢再圍封是勞民傷財。居民王先生表示，覺得有些勞民傷財，例如大廈的個案，本身已要求住戶去鄰近的體育館檢測就可以，忽然又來突閘行動，動員這麼多人手：「政府要做嘢，唔係要捉入去檢測囉，有時要考慮點樣改善環境。」

家長：小朋友見到白色人好驚

屯門三聖區區議員巫堃泰表示，有黃金海岸居民反映，大批檢測人員到埸造成嚴重滋擾，「發電機轟足成晚，工作人員砰門（流動洗手間）都聽到，住喺中層都聽得好清楚」。

他指有家長更反映小朋友「見到班白色人都好驚」，批評強制檢測勞民傷財，不斷釋出恐慌，絕非真正抗疫。