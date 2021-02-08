政府昨晚連突襲連封三區，當中包括大角嘴海富苑海裕閣。惟該大廈今早7時並未有解封，僅容許居民出示身份證及檢測證明登記後出入，至早上約11時才正式「收閘」，全面解封海裕閣。有區議員引述民政署指，因有居民至早上仍未接受檢測，檢測人員需時上門尋找漏網之魚，引致延遲解封。海裕閣本身較多長者居住，有與行動不便長者同住的居民指出，政府所安排的上門採樣竟需待至凌晨才進行，「等到成2點半，等咗3個幾鐘頭」，批評過程拖得太慢，「成家人唔瞓就係等佢」。

多名居民10點半仍未檢測 惟屋苑半小時後解封

今早未夠7時，已有多名海裕閣居民在閘門等候出外，其間有長者忘記帶身份證，被指示上樓取回後才可登記出外。至早上10時半，多名居民下樓時被發現未有檢測，其後隨即被帶到附近帳篷接受檢測，當中大部份為長者，惟他們仍未有檢測結果之際，海裕閣卻於半小時後突然解封，居民可以自由出入，並陸續有工作人員搬走鐵閘及設施，駐守的海關人員亦撤離，其後有清潔車到場清洗大廈外地面。

政府：部份檢測結果仍在核實

政府早上發稿指7時完成強制檢測，在封區期間到訪597戶，當中60戶無人應門，未發現有人未強制檢測。共1,140名居民及訪客接受檢測，小部份檢測結果仍在核實。

居民黃小姐表示，對今次圍封檢測安排感到不滿，指家中有長者需要接受檢測，但因行動不便無法下樓，「諗住同工作人員講好咗會行上嚟，但原來要等到成2點半，咁早搵我，我等咗3個幾鐘頭」。她批評，整個檢測進度拖得太慢，指「成家人唔瞓就係等佢上嚟檢測，老人家平時7、8點就瞓覺，點會同你等到凌晨？」怒指「搞到我成家人都瞓唔到」。

黃小姐又指，等候期間更發現，政府熱線原來無法直接聯絡該大廈檢測人員，質疑「咁其實條hotline有咩用？」她又認為海裕閣本身較多長者，政府要懂得如何酌情處理，表示「我就覺得佢個安排有啲怪」。被問到該大廈是否有需要封鎖，她認為並未有迫切性，「如果嚴重到會影響到居民都勉強講得過去，但未至於急進去到呢個地步」。

「落到嚟先諗點幫到啲老人家，係有啲漏洞」

居民林先生對封鎖檢測表示支持，但認為作用不會太大，建議政府應進行大規模檢測，「一係就全部，長痛不如短痛」。他續指，海裕閣本身較多老人居住，但政府人員「落到嚟先諗點幫到啲老人家，係有啲漏洞」，舉例指檢測後需要出示電話短訊才可出外，很多長者卻是下樓後才發現沒有攜帶電話。他又指，由封鎖至下樓檢測等了約兩小時，其間沒有收到任何通知，質疑「冇人通知話就嚟檢測，我又係咪可以早啲排隊呢？」

年長居民「Uncle」（化名）指，昨晚回家後才知道要封區檢測，但對此沒有太大感覺，「心情都好平淡，都係為咗我哋嘅健康，大家平平安安」。他又指，自己本身是退休人士，故突然封鎖對他影響不大，又表示絕對支持封區檢測，「個檢測大家都諗唔到、失驚無神，但一中咗招分分鐘健康安全都冇保障，浪費咁多人力物力財力，都係為咗大家健康，我哋應該要好支持先啱」。

對檢測安排「絕對滿意，相信政府！」

年長居民余先生大讚政府「做得好」，認為該大廈有必要進行封鎖檢測，「就算一個（確診）都好，並唔係一個人嘅問題，一傳十、十傳百，check咗出嚟打斷條（傳播）鏈咪好啲，最好全部檢測過」，又表示自己支持強制全民檢測。他又指，整個檢測過程非常順利，有人上門通知後已隨即可下樓檢測，表示「絕對滿意，相信政府！」

居民張先生指，對今次安排沒有太大感覺，檢測過程大致順利，僅需時約20分鐘，「少少唔方便一定有，但係大前提係做到清零，咁大家都安心啲」，但認為封區檢測是有必要性，「咁我喺度住都住得安心啲，如果陽性就要去隔離，唔使影響到人」。他又指，自己已收到檢測陰性短訊，而由於農曆新年前夕較空閒，故封區不會太影響到生活，強調配合檢測「係公民責任」。

居民梁小姐指，今次封區對她沒有造成阻礙，故對政府安排感到滿意，又認為「檢咗係安全啲，好過有啲直程唔做，咁樣強迫啲人做咗就好啲，快啲搞掂佢過年」。她續指，昨晚有工作人員上門敲門通知，下樓後排隊約10多分鐘已可進行檢測，「跟住好快就返番上去」，並於早上6時左右收到檢測結果，表示整個檢測過程十分順利。

居民羅先生指，自己早上才上班，夜晚檢測不會對他造成不便，故同意政府進行封鎖檢測，「因為可以搵到啲隱藏咗嘅病者，佢又唔係好擾民」。他又指，昨晚才突然知道封圍消息，「佢下邊喺度攞喇叭嗌咪，跟住啲親戚朋友打電話嚟話呢度封咗」，稍後已有人上門通知下樓檢測，認為過程順利及快捷。

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