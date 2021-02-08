現代人追求健康生活，不少家庭更對有機菜趨之若鶩，但港人小心有不法商人借機出售假有機菜。香港有機資源中心（中心）發現，去年聲稱有機菜檔的數量較2019年上升，惟中心同時發現多個菜檔使用過期有機認證證書；連鎖有機菜檔「以琳」更被中心多次發現其有機產品來路不明，並含有農藥。

香港有機資源中心（中心）今公佈2020年濕街市商販對有機產品的銷售實況調查。浸大生物系系主任、香港有機資源中心總監黃煥忠稱，中心去年10至11月走訪全港466個菜檔，發現有88戶聲稱出售有機農產品，較去年同期調查上升8.5%。不過，當中僅21戶所售賣的蔬菜持有效有機認證。

以琳蔬菜種植時疑曾用農藥

中心今年首次實名公佈在各區均有分店的以琳蔬菜，於2016至2021年期間，多次盜用有機認證證書以及以不正當手法出售「有機」蔬菜。例如在2020年，以琳樂富分店職員曾聲稱其出售的菜心獲HKORC-cert認證，但中心其後翻查該認證農場的紀錄，當時未有菜心收成，因此不可能供貨予該店。中心亦發現樂富分店曾聲稱其有機蔬菜來自蔬菜統營處，但中心翻查紀錄發現，該店每星期只到蔬菜統營處購買1至2次有機菜，質疑該分店借機魚目混珠，借此摻雜出售其他來路不明的蔬菜。

以琳所出售的蔬菜亦多次被中心驗出含有除蟲劑，其中在2020年「寶琳尚鮮市場以琳」所出售的蔬菜樣本，更含多款除害劑，當中樣本所含的「霜霉威」（Propamocarb），每公斤殘留量達1.79毫克，殘留量在安全限量內。黃表示，相信有關蔬菜耕種時確實曾使用農藥，非環境污染所致。

浸大有機資源中心促盡快就有機產品標籤立法

是次調查中，中心亦發現有7個菜檔使用過期證書；亦有張貼證書的菜檔事實上沒有出售相關有機農場的產品。黃表示，2018年至2020年間，曾轉介16宗懷疑違規個案予海關跟進，惜未獲回應。他續指，由於法例尚未有對「有機」一詞下定義，故海關難以根據《商品說明條例》取締售賣假冒有機產品的不法商人，故現時「政府做唔到嘢、海關做唔到嘢、我哋（中心）都做唔到嘢」，只能向市民公佈有關商戶，讓大眾警剔。

黃呼籲政府盡快就使用有機產品標籤立法，並定期巡查商戶，杜絕市場上濫用有機證書或標籤的情況。

《蘋果》已就事件向海關、蔬菜統營處及消委會查詢，正待回覆。

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