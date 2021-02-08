民主黨前主席胡志偉及另外7名泛民涉於去年7.1煽惑他人參與、組織及參與未經批准集結，案件今再訊。控方申請將案轉介至區域法庭，案件將於本月25日在區院首次提堂。早前因涉嫌違反港區國安法被捕而自揭未有交出BNO護照的胡志偉，違反本案的保釋條件而被還柙。還柙多時的胡精神不俗，向旁聽人士微笑及揮手，他今日沒有申請保釋，繼續還柙候訊。

案件今午在西九龍裁判法院再訊，正在還柙的胡志偉繼上周五的六四集會案後，再次出庭，他精神不錯，向旁聽人士揮手及點頭。開庭後，各被告行經犯人欄時一一與胡打招呼，長毛更隔著玻璃輕輕與胡「Give me five」。散庭後，胡返回囚室時，多人向他揮手，並高呼「加油呀志偉」，胡微笑揮手回應。

主任裁判官羅德泉批准餘下被告繼續保釋。首被告陳皓桓本來逢周一到警署報到，代表大狀指他今日已來到法庭，申請今日豁免到警署報到，但羅官指法庭文件送到警署時或有延遲，要求他「照去啦咁樣」。部份被告獲准更改報到時間及地點。

羅官於本案首次提堂時，批准各被告保釋，其間不得離港，亦須交出所有旅遊證件。惟警方早前以違反國安法拘捕胡並要求他交出旅遊證件時，胡起初稱已交出所有旅遊證件，及後改稱已交出香港特區護照及回鄉證，仍有一本BNO留在家中，有關BNO有效期為2019至2029年。羅官其後取消胡在本案的擔保，將他還柙懲教看管。

案中所有被告依次為：民陣召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）及徐子見（53歲）、無業的胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲）、無業的朱凱廸（43歲）、自僱人士梁國雄（64歲）、社民連鄧世禮（58歲）。首5名被告同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於去年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，明知而參與未經批准的公眾遊行。

陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮同被控一項「舉行或組織一個未經批准集結」及一項「明知而參與未經批准集結」罪，指他們於去年7月1日在灣仔軒尼詩道與杜老誌道一帶，舉行或組織一個未經批准的公眾遊行，另指他們明知而參與該未經批准的公眾遊行。

【案件編號：WKCC4385/20】

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