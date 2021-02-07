【本報訊】東鐵綫新訊號系統及新九卡列車前日首日投入服務，惟發生多次故障，導致列車「塞車」，甚至有新列車行駛時一度斷電，車長須重啟列車系統才能恢復行駛，而回到紅磡站總站後，列車更須提早駛回車廠。有區議員稱新訊號系統不太穩定，籲市民今日上班提早10至15分鐘出門，以免延誤。

區議員籲打工仔提早出門

新訊號系統前日屢現故障，據fb專頁「MTR Service Update」整合，除前日早上7時上水站出現訊號系統故障，站內有多輛列車排隊等候入站，導致「塞車」情況，其後再發生至少四宗事故，第一宗在前日下午4時許發生，當時因訊號系統未能傳送開車訊號，車站職員要改用手號旗提示車長開車；第二宗發生於下午約5時半，新九卡列車駛至大學站附近時整輛列車斷電，車長須重新啟動列車才能恢復行駛，列車最後駛至紅磡便停止服務，提早回廠。

第三宗故障發生於前晚7時，當時列車於旺角東站，因車門未能關上而停止服務，最後一宗則發生在凌晨12時許，有列車於大埔墟站因機件故障，同樣停止服務。

北區區議會交通事務委員會副主席陳惠達指，新訊號系統不太穩定，派車系統有混亂情況，由於今日上班日會有更多乘客，提醒市民如搭港鐵須提早10至15分鐘出門。

港鐵回覆本報查詢時，證實前日新訊號系統有運作不暢順，導致個別列車班次延誤，並解釋系統及設備投入服務初期難免出現需要磨合的情況，工程人員已跟進及處理，車務控制中心亦作出安排，減低對乘客影響。

港鐵指今日為新訊號系統啟用後首個工作日，會盡量安排早上繁忙時間南下路段繼續以12卡車行走，並視乎需要作出車務調動及車站實施人流管理措施。

九巴指會密切監察相關路線運作及客量，適時作車務調動應付需求，涉及81C、280X、72X、277X及978等18條路線。