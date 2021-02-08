公屋家庭發生性侵悲劇，年約廿歲的兩兄弟多次侵犯就讀小學的胞妹，包括用陽具接觸胞妹下體，事件經胞妹向老師揭發。兩兄弟原被控強姦，經與律政司商議後早前承認多項非禮罪，法官今判刑時引述報告，透露二哥智力有障礙，大哥認知能力欠佳，而胞妹智力亦低於平均。兩兄弟賦閒在家，對踏入青春期的胞妹起慾念而鑄成大錯，法官判大哥入獄3年11個月，而二哥則鑑於案情較輕和智障，判囚2年9個月。

案發於2015年6月、2018年11月和12月，女童X當時介乎9至12歲。兩名被告現年24歲和22歲。辯方大律師求情指，二哥有智力問題，盼法庭酌情寬待，而大哥反省後決心重新做人，想面對胞妹親口說聲對不起，承諾永不再犯事，亦想修補兄妹關係。

事主還未準備好重新面對兩兄長

據法庭索閱的報告指，X稱原諒兩個哥哥，惟還未準備好重新面對二人。X小時候被診斷有語言障礙，智力低於平均。現年16歲的她入住兒童之家，自言心境平靜，沒有回想案件或發惡夢，但有點後悔揭發事件，導致哥哥承受後果，三個子女都離開家庭，並覺得母親怪責她，感到難過。

身患嚴重貧血和眼疾的母親，亦因案件飽受煎熬。報告指她事後和丈夫沒有詳談案件，也沒告訴親戚，她平日只有一位鄰居可傾訴心事，沉重壓力損害情緒，晚間失眠。她擔心女兒受打擊，清走家中兩兄弟的物品，也不談起二人。她對兒子事後說謊隱瞞而憤怒，但不願放棄兒子，每日堅持到收押所探望，疲於奔命，現時卧床無法上庭聽判。

病母如此著緊的兩兄弟，以往過著終日打機、看電視、看動漫的生活，既沒朋友也沒與異性交往。報告指大哥認知能力屬邊緣水平，中二輟學，曾跟父親做過運輸工作，但懶散被動，一星期就被辭退。他曾參加自立計劃以滿足領取綜援的要求，也失敗告終。他自言消費有限，靠父親養活，承認生活漫無目的，虛度光陰，但現在已改變思想，會積極求職。

父親小時候讀過特殊學校

至於二哥，報告指他小時候被評為輕度智障，現在則屬邊緣水平，完成中六後做過清潔工，但無法勝任。他覺得工作困難，享受賦閒在家，平時會問母親拿錢看電影，若非本案便不會求變，現在已經反省，日後會去快餐店找一份簡單工作。

辯方透露父親小時候讀過特殊學校，或子女的狀況與此有關。父親是家庭支柱，早出晚歸賺錢養家，無時間好好教育子女。

對於犯案原因，兩兄弟都解釋是對青春期的胞妹萌生慾念。二哥稱犯案後與X比以往疏遠，他曾用食物收買X，叫X不要張揚。專家認為大哥不顧X感受，在弟弟面前犯案，而二哥也知道行為不對，二人重犯機會屬中等偏低，建議二哥受專門輔導。

二哥不滿大哥：「點解佢隊我出嚟呢？」

高等法院暫委法官游德康判刑時指，在極端情況下，當父母未能保護子女，便要法庭出手介入，不過傷害已成只能補救，藉判刑阻嚇其他人，表明不會姑息。法官指非禮罪較嚴重的情況下，可判處近乎強姦的刑期，例如有案例以5年為量刑起點，本案較嚴重情節涉及雙方性器官接觸，以4年為起點。

兩被告原本各自被控兩項強姦和一項非禮罪，控方接納他們承認非禮罪以代替強姦罪，免卻X出庭作供，最終大哥三項非禮罪名成立，二哥則兩項非禮罪成立。

據X供述，2015年6月某日下午，大哥首次侵犯她。當時家中只有兄妹三人，二哥正在玩電視遊戲，她則在床上用電話上網。其間大哥突然走上床，脫去雙方褲子，側身躺在她背後，抱著她的腰，用陰莖接觸她的下體，並將雙手伸入她的上衣內摸胸，維時約25分鐘。X感到不舒服，惟害怕遭大哥打，故沒有任何表示。

2018年11月某天，大哥再以相同方式侵犯，這次X有大叫「唔好咁樣做」，惟大哥輕拍她的臉和身體，她其後順從。同年12月15日早上，X的父親已上班，母親和兩名哥哥仍未睡醒，二哥突然走上床像大哥一樣侵犯她數分鐘。

X曾告訴母親謂遭大哥性騷擾，母親大驚並斥責大哥。案件最終於2019年1月，由X與班主任傾談間揭發。兩被告三日後被捕，起初均稱沒侵犯X，平時只會「騷」X肚腩，但及後很快承認犯案。二哥得悉大哥供稱目擊他摸X胸部後，不滿謂：「點解佢隊我出嚟呢？」

【案件編號：HCCC2/20】

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