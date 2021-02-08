前年9月2日開學日，網民號召「港鐵超合作運動」，在不同港鐵站阻礙車門關上。警方其後以公眾妨擾罪拘捕三名男子，指他們有份阻礙車門，令列車服務受阻，案件今於西九龍法院開審。港鐵職員今供稱，當日看見一名男子於車廂內「挨住」車門，又將手伸出門外，導致車門未能關上；職員勸喻對方並將他的手推回車廂內，列車才能順利離站。

首被告職業訓練局一年級學生連俊雄（19歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指他2019年9月2日在港鐵荔景站內，藏有一支彈叉和一些彈珠。他與次被告郭嘉文（22歲）及第三被告李浩森（19歲），共同被控一項公眾妨擾罪，控罪指三人同日在九龍連同其他人士干擾荃灣線列車服務。案件由裁判官施祖堯審理。

有人疑按月台緊急掣 導致列車無法開出

港鐵站務主任王國輝供稱，案發當日早上9時許，當列車抵達荔枝角站月台時，約有十多名身穿螢光背心的人士由車廂衝出。其後懷疑有人按月台的緊急掣，導致往中環方向的列車未能開出。

王看見車廂內有一名身穿白衣、戴口罩及鴨嘴帽的男子正「挨住」車門，導致車門不能關上。王勸喻對方不要倚靠車門，但白衣男拒絕，更將手持電話的右手伸出車門，導致車門關上時夾著他的手臂。王當時見狀，立即將白衣男右手推回車廂內，列車才可順利離站。第三被告的代表大狀指，王從未在書面口供中提及上述事故，王同意。

庭上播放現場片段，當時列車剛到站，月台環境嘈雜。一名白衣男倚靠著車門，其後車門關上時，門縫突然伸出一把黑色長傘，導致車門不能關上。車門重新關上時，白衣男則伸手出門外，導致車門不能關上，王其後將他的手推進車廂內。

港鐵站務員譚小姐供稱，她看見同一名白衣人手持黑色雨傘，又伸腳出車外，遂勸喻對方不要阻礙列車運作；其後王加入勸喻，列車才能順利開出。

【案件編號：WKCC1383/20】

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