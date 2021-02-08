自2012年起成為新高中學制必修課程的通識科，按教育局指引，科目成立旨在擴闊學生的知識基礎，加強學生對社會的觸覺，訓練批判思維（Critical Thinking）。

這個迄今設立不足10個年頭的必修科，卻被建制派、自稱愛國愛港人士口誅筆伐，面臨殺科命運，除了必須縮減課時，改為只須評為「達標」和「不達標」外，更直接被改名為「須重新冠名的科目」，代罪羔羊味道甚濃。

日前教育局文件出台，細讀之下，發覺新通識科的建議名稱，例如甚麼公民與國家科、國民與社會科，俱不準確，從課程內容、目的、編者條件及考核形式等面向審視，相信只有索性與內地一樣叫「政治思想課程」（下稱「政治課」）才能精準形容。

學習目的方面，根據教育局《優化高中核心科目諮詢文件》內容，新通識科要求重視培養學生的國民身份認同，學習國家發展、《憲法》、《基本法》和法治，而中共教育部制訂《思想政治課程標準（2020年版）》則開宗名義，要培養學生的政治認同，尤其是對習近平新時代中國特色社會主義思想，以及對中國司法制度的認同等，兩者導向無出其右，政治先行，甚至課時都是以135至150小時為準，若說中國大陸的教育部門沒有就新通識科出謀獻策，實在難以置信。

就兩者教學內容比對，「政治課」核心單元有四，其中「中國特色社會主義」與新通識科核心單元「改革開放以來的國家」內容不謀而合，俱談及改革開放如何令中國，特別是共產黨領導下的中國走向富強。至於「政治課」中的「職業道德與法治」，又與「『一國兩制』下的香港」內容如出一轍，側重於教授學生有關憲法、《基本法》、中國式依法治國等等觀念，就是要訓練一個依中國憲法、擁護黨的「好孩子」。

至於課程編寫及考核，「政治課」要求教材編定隊伍是「政治立場堅定」和德才兼備的編寫者，而這個堅定的立場，自是堅定不移擁護共產黨領導的中國無誤。至於香港通識科，自2019年9月底起，高中通識教材早有「自願送審」計劃，教育局更明言新通識科教材必須送審。內地「政治課」在考核模式上，是既要有答案唯一的試題，又要有答案開放的試題，換句話說，就是新通識科中建議的多項選擇題（具唯一答案）及短答題，至於是否答案開放，可以參考上年度高中歷史日本侵華題目被DQ的事件。

2019年內地「人民網」轉載《紅旗文稿》文章〈好高校思想政治理論課的着力點〉，就引述習近平於3月份關於「政治課」講話，認為最根本就是要貫徹黨的教育方針，並認同「政治課」的成效顯著。無獨有偶，香港通識科送審服務始於同年9月，此後，政治不正確的內容諸如六四事件、公民抗命等開始在教科書中消失，現在教育局也不演了，直接將通識科改頭換面，以中國一貫「把壞的苗頭扼殺在萌芽階段」。

「思想罪是其他一切罪行的根源」，政治課的出現，就是杜絕思想罪的最好「良藥」，所以新通識科的最佳稱呼，楊潤雄毋須再演，何不直呼「政治思想課程」？

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