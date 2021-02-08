前年萬聖節前夕、即太子站8.31事件兩個月當晚，油尖旺一帶有警民衝突，時任政府文員與任職網媒記者的女朋友在油麻地涉嫌襲警及阻差辦公，雙雙被控。案件今在九龍城法院續審，男朋友出庭自辯，供稱當晚被防暴警毫無預警下從後拉扯背囊及揮棍毆打，他出手推開警棍後，目擊其他警員掀起女友衣物並觸碰胸部。

案中共三人被控，涉管有噴漆的首被告早前已獲准自簽守行為，目前受審被告只剩次被告譚浚文（24歲）及第三被告郭穎彤（24歲），兩人各面對一項控罪，分別為襲擊在正當執行職務的警務人員，以及阻撓在正當執行職務的警務人員，兩罪均涉督察21982譚健燊。兩人案件上月初被裁定表證成立。

譚今出庭自辯，透露大學畢業後加入政府任助理文書主任，前年案發後停職，至去年底獲通知未能通過試用期。

被告：「係咁俾佢哋打，又冇講咩事。」

他稱前年10月31日案發當晚，約了女朋友即第三被告食飯和逛街。他稱突然被人從後拉扯背囊及不斷揮棍施襲，想轉身推開，轉身後看見是防暴警員。譚稱想「㩒低」警棍，出手時推到防暴警心口一下，但否認如警員作供所述，出過雙拳打警員的面、肩膊等位置。

譚指，被防暴警員毆打期間，看見另一名防暴警靠近女友並掀起女友衣物，手部觸碰女友胸部。他不想女友被打，衝前攬住女友保護她，但兩人隨即遭其他防暴警員撞向牆邊，聲言「你乖乖哋就唔搞你」。譚稱警員一直未有交代所為何事，直至乘警車回到紅磡警署錄口供時，才首次向他指出拘捕的罪名。

控方盤問時指，譚向警員出雙手或雙拳施襲擊，打到警員的面、膊頭及上身。譚否認，指自己只推警員一下。控方亦指警員在譚身後曾多次高叫「警察咪走」，指譚當時清楚知道警員是想追截他。譚回應稱，現場沒聽過警員叫「警察咪走」，亦不清楚警員當時是否「追截」他，他只知道警員不斷打他，「係咁俾佢哋打，又冇講咩事。」聆訊繼續。

【案件編號：KCCC668/20】

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