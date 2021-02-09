北京自行為港訂立《國安法》，國際社會紛斥令香港法治倒退，持續向香港提供支援。加拿大去年便因應香港實施《國安法》，宣佈為港人提供「救生艇計劃」協助香港抗爭者，其中針對「青年人才」的工作簽證政策今日起正式接受申請（詳情可參閱相關資料網站），亦提供更多細節，包括申請人須為年滿18歲或以上，但不設年齡上限，而有關計劃有兩年申請期，至2023年2月7日結束。

根據計劃，凡持有香港特別行政區或BNO護照、最近5年內完成當地大專課程或持外國相等學歷的大專畢業生，今日起可透過申請為期3年的工作簽證，移居加國。一直推動有關計劃的人權組織「Hong Kong Watch（香港監察）」指，有關計劃要求申請人需年滿18歲或以上，但不設年齡上限。

香港監察亦指，加拿大另外兩項政策亦會於今年稍後時間生效，包括為擁有一年或以上當地工作經驗的香港人，提供入籍途徑，以及於當地完成大專課程的香港居民可以直接申請成為永久性居民。

彭定康：為97後出生港人提供避風港

一直協助港人爭取權益的「香港監察」發稿，歡迎加國宣佈「救生艇計劃」，在「港版國安法」落實後，繼英國和澳洲為港人提供援助。

香港監察創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）表示，感謝加拿大政府決定與香港人站在一起，透過「救生艇計劃」幫助在港版國安法下被政治迫害的年輕香港人。他呼籲新西蘭、美國和歐盟能效法加拿大及英國，推出相關協助弱勢港青的計劃。

前港督彭定康亦在7日透過香港監察的社交平台表示，歡迎加國推於「救生艇計劃」，稱「對於中共政權剝奪香港民主自由的舉動，我們需要協調採取一致的應對措施，包括聯合制裁、外交壓力和救生艇政策等回應北京」。彭定康續指，部分因國安法而受政治檢控的年輕人都出生於97年主權移交後，未必能受惠於BNO 5+1移居計劃，加國的「救生艇計劃」為香港年輕的抗爭者提供一個至關緊要的避風港。

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