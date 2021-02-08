【本報訊】社區隱形傳播鏈不斷，疑與不少人染疫而不自知有關，直至大廈強制檢測，才發現自己原來早已染疫並有抗體。本報接觸過兩名確診時已有抗體的康復者，一位出院後被鄰居以至大廈的保安歧視，感到無形壓力；一位甚至自覺是連累大廈強檢的「罪人」，「新年都過得唔安樂」。

「新年都過得唔安樂」

本報最近以電話或書面聯絡到兩名確診時已有抗體的康復者。居於新界西某強檢大廈的C小姐（化名）一直沒有任何呼吸道病徵，直至大廈有其他個案要全棟強檢，她接受測試後始發現初步確診，其後她被送到亞博館，再接受最少三次測試，惟樣本均屬「不確定」。當晚她再接受抗體測試，翌日證實帶有抗體，立即可以出院。

這件事不單止讓她和丈夫感到很疑惑，C小姐指自己一直沒病徵，不明病毒從何而來，更擔心自己其實是大廈的隱形「零號病人」，連累其他住客接受強制檢測甚至受感染；新年臨近，心裏更是不安樂。

另一名康復者陳女士（化名），早前因丈夫受感染而被列密切接觸者，送檢三日後才接受第一次深喉唾液樣本測試，即被發現初步確診，轉送公立醫院留醫。由於年事已高，院方一口氣安排X光及抽血等多項檢查，兩日後被告知一切正常，可以出院，反映她已有抗體。

陳指親戚以至大廈的保安，知道她和丈夫染疫後有戒心，令她有被歧視的感覺，並不好受，生活備受無形壓力。