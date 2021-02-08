俄羅斯人上街不盡然為納爾瓦尼，也是為表達個人對普京政府貪污多年、貧富日漸懸殊的不滿。支持者當中有不少年輕人，無權無勢無包袱，亦無懼校方和家長打壓，借助TikTok抗爭，即使當局向平台施壓刪片，反對派的聲音已傳向世界，相關短片大半個月累計已有五億人次觀看。

當普京仍用兵權和官媒控制人民，納爾瓦尼早懂得以YouTube頻道接觸群眾；他的一群「Ｚ世代」高中支持者就鍾情TikTok，是俄羅斯去年最熱門iPhone程式。年輕人以幽默手法、搶耳的音樂和視像濾鏡作武器，短片內容層出不窮，有人將自己影像合成到納爾瓦尼身旁，以示並肩同行；有人介紹遊行裝束和裝備，又分享被捕「可扮成美國遊客」的脫身貼士；有人假裝在普京的黑海行宮閒逛；更有人在校園拍片，拿下課室和走廊上掛着的普京人像，換上納爾瓦尼的照片。各種創意成功引起國內外對納爾瓦尼被囚的關注，亦令反對派示威聲勢越戰越勇。

發「指引」圖阻學生勿遊行

眼見新一代網上革命來勢洶洶，監管傳媒和網絡的信息管理局不惜向TikTok和其他網上平台開刀，首周全國遊行後，罰款和要求刪除反政府短片，理由是「誘使未成年參加非法遊行」在俄國屬違法。由大學到幼稚園管理層亦收到教育部指示，以操行分威脅學生勿去遊行，有學校更索性安排周末遊行日考試；家長接獲「親子指引」，提議周末一家看電影、捉棋、散步，遠離政治。親普京的莫斯科市長索比亞寧甚至不惜撤銷防疫令，遊行前夕要求大專生回校上課和參加課外活動，無非想藉點名困住學生。

只是，在TikTok發聲的年輕人都有被捕的心理準備，越打壓只會加深普京在他們心目中的獨裁形象。

俄羅斯《莫斯科時報》