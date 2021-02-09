林鄭月娥之前預告希望打一場沒有硝煙的戰爭，放寬海外醫生註冊資格。結果，這場戰爭上星期開始了。只可惜這是一場不義之戰，因為戰爭打完後，沒辦法得到開戰者聲稱能夠達到的目的，更有一些既得利益者，主動參與戰爭。當中有多少成份是為了公眾，又有幾多私心。這場仗如果政府一方獲勝，最後損失的不是香港醫學界，而是香港750萬人。

有很多人喜歡用歷史和現實作比較，那麼我們也可以用七七蘆溝橋事變來比較兩者。當年的蘆溝橋事變，源於日軍表示一名士兵失蹤要求進入宛平城搜查，結果遭到中國駐軍抵抗，然後日本炮轟宛平城。當年，志村菊次郎是否失蹤，只有當事人才知道。但今次這場沒有硝煙的戰爭和七七蘆溝橋事變一樣，開戰者一早就已經打好如意算盤，向專業界別作出侵略。

提出戰爭的林鄭月娥表示，香港公營醫療系統有超過600個醫生的空缺，所以需要提出相關立法建議。這條立法建議魔鬼在細節，就是原來通過相關機制進入香港的醫生，最後可以輕鬆地離開公營醫療系統到私營市場執業，無需考執業試，而且逗留在公營醫療系統的時間只有短短的五年，比起現時的有限度註冊計劃更沒法留住醫生在公營醫療系統。

你相信一個倒退的計劃能夠解決這個戰爭最初提出的問題嗎？現時行之有效的有限度註冊制度不但比起今次政府提出的建議更加寬鬆，而且更能夠挽留醫生在公立醫院工作。現時的有限度註冊制度不但毋須相關醫生應考執業試，而且在公立醫院工作的年期更加是長達六年，比起今次政府提出的建議多一年。再者，有限度註冊計劃沒有限制相關醫生畢業院校，但政府提出的最新方案就限制了只有100間醫學院畢業生才能報名。另外，有限度註冊計劃沒有限制參與醫生國籍，豈不是比起政府提出的方案更加寬鬆嗎？

有人聲稱要解決公立醫院醫生不足的問題，但在有更好方案不用的時候，提出一個倒退的方案，豈不是本末倒置？說到底，是因為這個新的計劃就像當年鴉片戰爭一樣，用中國禁止鴉片貿易為理由，發動一場沒有理由的戰爭。政府提出的理由根本不充份，因為他們的立場和兩年前市民要求成立獨立調查委員會南轅北轍。當年市民要求成立獨立調查委員會調查警隊行為，政府表示既然有行之有效的機制，所以找不到理由成立獨立調查委員會。去到海外醫生註冊的時候，我們不是也有行之有效的機制嗎？為何政府今次卻選擇在現有機制之外額外設立一個全新機制，去聲稱吸引海外醫生回港工作，但到頭來這個機制比起舊的更有重大倒退呢？

因為，醉翁之意不在酒，當年的鴉片戰爭也不是因為貿易問題吧。這場戰爭開打以後，也許就會像當年的鴉片戰爭一樣，簽了穿鼻草約，就會有廣州和約、南京條約、虎門條約、黃埔條約、天津條約、北京條約。今天放寬這批海外醫生進入香港，明天就會將畢業院校名單逐步擴大，然後所有內地大學也會因為政治正確這理由成為名單中的大學。公立醫院工作五年這年期也會不斷壓縮，香港永久性居民身份這要求也可以被取消。簽了最後一條不平等條約之後，究竟香港會有甚麼所謂海外醫生來香港工作呢？

在這場戰爭當中部分積極參戰的人，原來自己也有利益衝突。張宇人女兒和女婿都是在海外執業，但因為香港需要回流的醫生通過執業試才能夠取得全面註冊，所以張宇人的家人不能夠在無成本的情況下回到香港就業。一個最積極推動相關政策改革的立法會議員，竟然是整項計劃的既得利益者，相關立法越寬鬆，張宇人的女兒和女婿就越容易在沒成本的情況下回到香港註冊成為醫生，然後可以透過張宇人及自由黨的人脈，加入私營醫療機構，成為星球人月球人。

但在整個立法程序當中，張宇人和其他建制派立法會議員竟然沒有一個人申報有潛在有利益衝突，可以讓自己和自己的家人成為整項計劃的大贏家，究竟香港的立法會為何可以淪落到就像遊樂場一樣，不但充斥一班連常識都欠奉的議員，搞不清復星和BioNTech疫苗，也可以讓部份有嚴重利益衝突的議員在議會中提出對自己和自己家人有利益的法案？

這場戰爭打完之後，香港公立醫院的問題肯定不會得到解決，因為這個計劃容許所有回流香港的醫生可以在五年後離開公立醫院到私營市場執業，比起現時的有限度註冊制度更沒有對公營醫療系統的保障，最後有幾多個回到香港的海外醫生願意在五年後留在比戰場更恐怖的公立醫院呢？

在外國的公立醫院，一小時門診看最多兩三個病人是常識吧。但在香港公立醫院的門診，一小時恐怕已經看了十至十五個病人了。 在歐美先進國家的公立醫院，你有聽過病人會睡在洗手盆底、電視機底、還有走廊中間嗎？但在香港原來想巡好一個房，首先要鍛鍊到窈窕的身形，可以輕鬆地走在緊貼的兩張病床中間檢查病人。而且香港醫護工會比起外國醫護工會更是小巫見大巫，你有聽過外國的衞生部官員會一年365日、連續10多20年道德勒索當地公立醫院的前線人員嗎？如果歐美國家的醫院威迫利誘當地前線醫護人員參加賣SHS計劃，相信當地的醫生護士一早就搞了大罷工，而且更加有當地的勞工法例好好保障。

香港和歐美國家有這麼大的工作條件差異，你認為有幾多個海外醫生真的會願意透過相關計劃回到香港，然後長時間逗留在公立醫院打仗呢？去到最後，海外醫生的確回到了香港，只是一個華麗轉身，全部跑到了私營醫療市場；與此同時本地畢業醫生感到前路茫茫，因為醫療系統崩壞，也因為政治因素，結果不是跑到私營醫療市場，就是移民到外國好了。最後香港還剩下幾多醫生願意留在公營醫療系統呢？究竟這個計劃是在幫忙還是在幫倒忙？去到最後，劇本是否一早已經寫了需要中門大開，讓內地畢業的醫生也可以透過極寬鬆的計劃來到香港執業呢？

一場所謂沒有硝煙的仗已經開打了，這場仗打完後，香港的公營醫療系統肯定會被破壞得體無完膚，因為一開始打仗的時候，提出的所謂理由還有建議都站不住腳。放棄選用現時行之有效的機制，去架床疊屋，製造一個倒退的機制，去聲稱吸引海外醫生回流香港。這場戰爭不會如此快打完，也許就像當年的蘆溝橋事變一樣，開打了以後，日軍就會步步進逼。你以為今次立法之後所有事情會完結嗎？只要公立醫院繼續有一個空缺，政府就有理由不斷放寬海外醫生註冊條件，直到政治任務完成為止。南京大屠殺和日本佔領香港三年零八個月的日子，香港人想在公營醫療系統體驗一次嗎？這場所謂沒有硝煙的仗，根本不應該打，也絕對打不過。打了之後，我們只會換來更多不平等條約，最後有損失的必然是香港750萬人。

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