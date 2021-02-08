【本報訊】近年斷捨離概念大為流行，不少家庭趁農曆新年，聘請專業收納師上門大掃除。有上門收納公司創辦人表示，以往12月至3月為收納師旺季，但去年2月受疫情影響令生意「食蛋」，幸下半年因市民多在家工作，對服務需求急升，挽回全年生意，今年首3月更已「爆booking」；負責傳統大掃除的家務助理，農曆新年前主動減價爭客，有家務助理大呻搵食艱難，疫情令僱主叫停鐘點清潔，加上不少失業人士入行賤價「撈客」，本地鐘點一般收時薪120元，但「最低見過收50、60蚊都有。」

「大掃除係我哋嘅peak season（旺季）。」開設收納公司三年的Sharon表示，每年接近農曆新年的12月至3月均為旺季，上門收納收費為首四小時1,500元，其後每小時另加400元，即使收費不低，但均預約爆滿，「幾十個（客人）左右，有啲客需要兩日，甚至三日先可以完成（收納）成間屋。」

她憶述，去年2月試過因疫情被取消全部預約，「基本上係食蛋。」但同樣因疫情持續，客人在家工作，反而需要收納服務，「希望改善家居環境，或者zoom、同人開會想有整齊背景。」

過去三年，Sharon為逾200位客人上門收納。她指非大掃除時段，客人大多僅要求收納衣帽間或廚房；大掃除前後，「好多客會想做全屋嘅（收納），然後就搵一個家務助理返嚟做清潔。」她建議用「先收納、後清潔」形式大掃除，才能有煥然一新的感覺。

至於傳統家務助理，以往農曆新年前夕僱主會高價搶人，今年反由家務助理主動減價爭生意，時薪收費由80至150元不等，差異極大。不少家務助理大呻，市場價因疫情變得混亂。

新入行家助時薪50元搶客

「上年起伏相當大，3月至7月大家拍烏蠅。」從事家務助理兩年的阿寶說，本地鐘點一般收時薪120元，搶手鐘點甚至可收150元，惟疫情下僱主叫停鐘點服務，即使時薪下調至110至130元也無人問津。至去年9月市民抗疫疲勞，僱主始恢復聘請家務助理，繁忙時每日做足八小時。但市況同因疫情開始混亂，「好多人失業走嚟做家助，亂咁開價搶爛市。」阿寶指不少人在網上群組，以時薪50至65元提供服務，「唔識做嘅人先會收咁平。」

僱主張太承認，去年因疫情放無薪假，至今年才回復聘用家助，之前亦曾聘請沒甚經驗的家助，但清潔效果不如預期，「同我自己抹冇乜分別，唔係特別乾淨。」所以她後來沿用時薪較高的資深家務助理。

家務助理總工會組織幹事梅錫志指，願聘家務助理的僱主多從事醫護、老師等工作，疫情時因擔心感染或停課，均取消鐘點清潔，工會約200名家務助理，逾一半人收入大減一半，「有啲僱主以前用開鐘點，一個禮拜要做兩日嘅，𠵱家成年先上過去兩日。」迫令部份人轉行當保安、老人院護理員及超市收銀員等。

梅指為挽救家務助理的收入，今年農曆新年前維持一樣收費，即時薪130至150元，會還提供增值服務，特別教授家務助理清洗廚房的U形渠，「就住個疫情，希望呢個服務刺激到僱主再請家務助理。」

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