第四波爆發接近3個月，感染人數超過5,000，遠超第三波約3,900人。其中一個原因，很可能源於衞生防護中心墨守成規，一直以保障私隱為由，拒絕公佈牽涉店舖、工作場所甚至二代傳播的小型爆發有關。最近的機場三跑工程地盤便是一例，拖足8日等到9人確診才公佈，但大規模爆發已經形成，衍生了29宗個案。專家批評政府漫不經心的態度，首三波疫情尚能勉強「過骨」，但到了第四波，卻鑄成大錯。

衞生防護中心公佈群組爆發欠準則

一直以來，10宗或以上關連感染屬於「大型群組」，必須在衞生防護中心的患者資料表上公佈；但少於10宗的群組爆發，則完全按衞生防護中心的意願，衡量公佈與否，沒有準則可言。

事實上，傳媒經常就讀者提供的大廈或工作場所感染個案，在疫情記者會向衞生防護中心傳染病處主任張竹君求證，她最常以涉及私隱為由拒絕證實；其次是同類爆發太多，「講咗呢單，其他都要一次過講晒」；有時甚至表示「如果個案多啲，我哋自然會公佈」。

《蘋果》上月多次在疫情記者會上求證讀者報料，發現張竹君「講定唔講」毫無準則。1月10日《蘋果》求證港九小輪4名職員染疫，張確認並提供接觸史；到1月24日求證廣東道Apple Store職員染疫，張始終拒絕證實；1月27日再就紅磡海灣軒酒店最少6名保安感染查詢，張則確認酒店爆疫，但沒提供病人接觸史。

三跑群組證「知而不報」致爆疫

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，中心知而不報，患者的親朋戚友，以至公眾無法提早防備，變相給予病毒蔓延的機會。機場三跑工地群組便是一例，1月22日第一名工人感染、1月27日出現二代傳播時，當局都沒公開，直至1月30日累積9名工人感染時才公佈，累積29人中招，「咁點可能走到傳播鏈嘅頭控疫呢？」

曾祈殷批評，頭三波疫情的擴散相對聚焦，政府尚能勉強「過骨」；但第四波涉及的工作場所、大廈均非常分散，任何拖延或瞞疫都可能鑄成大錯，希望政府不要為事前保密的「封區」行動而自滿，強調控疫的關鍵是資訊流通，不論群組大小，公眾都有知情權，政府要吸取教訓。

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