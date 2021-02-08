【本報訊】英國政府早前開放港人申請BNO特別簽證，隨即引來中港兩地反制，更有傳將在港強硬執行《中國國籍法》，不容許港人持雙重國籍。英國駐港總領事館昨稱，獲悉香港不承認雙重國籍，提醒擁有雙重國籍人士，即使持英國護照入境香港，也可能不獲領事協助。

英國駐港總領事館昨更新外遊指引，稱獲悉香港如同中國其他地方，不承認雙重國籍；若擁有英國及中國籍人士，即使持英國護照入境香港，都會被視為中國公民；在這情況下，英領事館或未能向有關人士提供協助。英領館亦提醒，若已放棄中國籍，應攜帶有關證明。

入境處上月修改指引

本報翻查香港入境處的網頁，發現有關中國國籍的常見問題於上月31日曾修訂，表明凡具有中國血統的香港居民，不論其是否持有外國護照，都是中國公民，在香港特區和中國其他地區，均不得享有外國領事保護權利，除非向入境處申報國籍變更，但國籍變更也會對其在香港的居留權有所影響。

曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時指，英方有關外遊指引更新並非新事物，稱1984年中英雙方簽署相關備忘錄時，中方已表明有關英國護照僅被視為旅遊證件，有關中國公民在港不可獲領事保護，除非向入境處申請退出中國籍，故不認為英方所言是反映中國收緊措施。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿則指，英領館指港府不再承認雙重國籍說法，特區和中央政府至今並未有公佈，「英國好似幫佢哋（特區和中央政府）宣佈咁，好怪喎！」又質疑新做法是否只針對英國公民，又稱過去不少港人以不同渠道取得英籍，「特區政府係咪唔理你過去點樣取得居英權，都唔承認雙重國籍？呢個真係好混亂」，認為中央和特區政府若已改變做法，應盡快向港人交代。