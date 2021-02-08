【本報訊】D100網台主持傑斯（圖右）去年初於網上發起眾籌，遭國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪名拘捕，獲准保釋候查。惟傑斯前日再遭國安處拘捕，指他擔任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中國政府或香港政府，慫使他們不守法等。傑斯被控四項作出具煽動意圖的作為罪，案件昨日提堂。控方透露，傑斯正因舊病於東區醫院留醫，未能出庭應訊。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至2月11日再訊。

倘提早出院須即應訊

原名尹耀昇的傑斯（52歲）報稱任職網台主持，被控四項作出具有煽動意圖行為罪，違反本港《刑事罪行條例》。他被指去年8月8日連同他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛、或慫使他人不守法或不服從合法命令。

傑斯另被指先後於去年8月15日、9月5日及10月10日，在網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變在香港依法制訂的事項。

控方透露傑斯要求留醫，醫生指傑斯的舊病導致他暫時未能出院。案件押後期間，傑斯須交由警方看管；若他可提早出院，須立即帶到法庭應訊。

去年11月，傑斯與妻子在北角被警察上門拘捕，傑斯一名女助理亦被捕。據悉，案件涉傑斯去年2月在網上提出名為「千個爸媽，台灣助學」計劃，希望集合1,000個家長每年捐款約2,500元，協助受社運影響的港青到台灣讀書。同月《文匯報》撰文炮轟傑斯，抹黑該計劃為「助養潛逃到台的黑魔」。警方及後展開調查。

案件編號：WKCC534/21