前年8.31有市民自發到港島各區「行街」，演變成嚴重警民衝突，16人被拘捕並控以暴動罪，早前已先後受審。餘下一名19歲男學生的案件，今在區域法院開審。控方開案陳詞透露，有兩名人士當日向警員投擲汽油彈，被告身處靠近他們的位置，及後轉身逃走，最終遭警員制服，並被指與投擲汽油彈人士共同犯罪。

被告男學生葉君誠（19歲）被控於前年8月31日在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。

控方甫開庭時透露，本案的控方第二證人、即拘捕被告的警員，昨晚突然發高燒，正等候武漢肺炎的病毒檢測結果，今日未能出庭作供。

控方開案陳詞指，案發當晚8時10分，有300多名示威者從灣仔沿軒尼詩道前住銅鑼灣，其間堵路癱瘓交通。警方多次警告無效，用水炮車發射藍色水劑驅散人群，大批示威者向崇光百貨方向散去。

有警員於掃蕩行動期間，在軒尼詩道中國銀行附近目擊包括被告在內、戴着頭盔及防毒面罩的四名示威者，彼此站得非常靠近。其中兩人各自向警員投擲一枚汽油彈，警員隨即追截。被告與其他示威者轉身逃跑，最終遭警員截停拘捕。

開案陳詞續指，被告自願身處案發地點，夥同其他參與暴動的人士共同犯罪，牽涉最少3名人士於非法集結中干犯破壞社會安寧的行為、即向警方投擲汽油彈。

法官姚勳智押後案件至明日續審，待控辯雙方商議同意案情，才正式傳召證人。

【案件編號：DCCC46/20】

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