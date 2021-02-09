教育局近日向通識科「開刀」，除將科目易名，更要求學生到內地考察，做法被質疑是推動「國民教育2.0」。特首林鄭月娥2012年任政務司司長時煞停國民教育科，今早聲稱通識教育科運作10年以來，「出咗好多問題」，堅稱改革後的通識科並非國民教育，不同人士如何稱呼則見仁見智，但稱政府目標是將新科目替代現有通識科。

林鄭今天引述學者指，通識科沒有課程範圍及經審核的教科書，是衍生問題的根源，所以政府決心為了「好好教育下一代」，就通識科進行改革，「但佢（今次改革）唔係一個國民教育科，佢嘅涵蓋範圍係包括要了解國家、了解香港、了解世界，所以邊個人去點樣叫呢個內容呢，就見仁見智啦」。

她聲稱指不論現時全由建制派主導的立法會，以至教育界，對通識科改革「接受程度相當高」，又稱了解部份通識科老師對改革有關注，「我哋一定會支持喺學校、或者喺教育局層面，多安排有關新科目嘅培訓」。她稱對老師不斷自我增值充滿信心，冀社會客觀持平看待科目改革。

林鄭聲稱教育界對通識科改革「接受程度相當高」，實際卻是反對聲音被漠視。除了教協曾批評當局「謀殺」通識、國教還魂；，「香港中學生關注組聯盟」近月便曾擺設街站，收集市民聯署反對改革，周日在銅鑼灣擺街站時被警方逐一檢查開站人員的身份證，也全程監控攝錄。

楊潤雄稱新科9月中四開始

教育局局長楊潤雄今早在電台節目中指，預計新通識科9月新學年由中四開始，希望3月初可全部回收早前發出的問卷。他又說，明白出版商未必能趕及出版新課程的教科書，但現有部份教科書仍適用，政府都可提供教材。

楊潤雄指國安法的教育涵蓋很多範疇，國家安全與國民教育相緊扣，學生要認同國民身份才可肩負國家安全的責任，強調不是要學生能背誦法例，而是要有國家安全意識，教師教授時亦可討論不同意見，但國家安全涉及大是大非，結論一定要是維護國家安全，不可以當作爭議性問題討論，局方正為教師安排國安法內容的培訓。

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